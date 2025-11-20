セガ フェイブが展開する、お気に入りの表情と仕草で楽しめる新感覚アクスタ「アクドール」に「アクドール ランダム 呪術廻戦 Vol.1」が登場。

足の動きやまぶたの開閉に、追眼機能も付いた、自由な遊び方ができるキャラクターグッズに人気作品のキャラクターたちがラインナップされています！

セガ フェイブ「アクドール ランダム 呪術廻戦 Vol.1」

発売日：2025年11月20日(木)

価格：1,760円(税込)

商品サイズ：幅100×高130×奥15mm

付属品：スティック×1本/スタンドスティック×1本/スタンド台座×1枚

対象年齢：15才以上

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他

※単品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、種類は選べません

※単品はランダム封入のため複数購入の場合、同じ種類が重複・希望の種類が出ない場合もあります

”お気に入り”のキャラクターがもっと”お気に入り”となって、元気とワクワクで満たされる毎日を応援する、セガ フェイブの新ブランド「フェイバリットイ」から「アクドール ランダム 呪術廻戦 Vol.1」が登場。

ポーズや表情が変わり、まるで”生きているアクスタ”に、TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターたちがラインナップされています。

「アクドール ランダム 呪術廻戦 Vol.1」では「虎杖悠仁」

「伏黒恵」

「釘崎野薔薇」

「七海建人」

「五条悟」

「夏油傑」の6種が、ランダムで登場します。

付属のスティックをキャラクターにセットすると、足を前後に動かせる「アクドール」

キャラクターの背部にあるレバーを上下すれば、まぶたの開閉が可能です。

目を閉じたり、まばたきさせたり、お気に入りの表情に調整して遊べます☆

さらに、上下左右どこから見てもキャラクターと目が合う、“追眼機能”もポイントです！

飾って楽しむのはもちろん、一緒にお出かけしても楽しい「アクドール」シリーズは、自由な遊び方ができるグッズ。

スタンド台座が付いているので、お気に入りの場所に飾って楽しむこともできます☆

TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターたちが、生きているようなアクリルスタンド「アクスタ」シリーズに登場。

セガ フェイブの「アクドール ランダム 呪術廻戦 Vol.1」は、2025年11月20日発売中です☆

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 ©SEGA FAVE

セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

※イラストはイメージです（実際の商品とは多少異なる可能性があります）

