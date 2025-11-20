2025年11月末に開かれる小売店の大型セール『ブラックフライデー』が、新潟市内のショッピングモールでも始まりました。



アメリカ発祥の大型セール『ブラックフライデー』。イオンスタイル新潟亀田インターでは朝から多くの人が詰めかけ、お目当ての商品を買い求めていました。今回は「超半額祭」と題して、半額の商品を去年の2.5倍に拡大。おもちゃや生活用品なども2割～3割引となっています。



■買い物客

「子どもたちのクリスマスプレゼントを選びに。安くなっているのでいつもよりも手を出しやすい。」



■イオンスタイル新潟亀田インター 上山智店長

「お買い物で宝探しをしていただきたい。お客様に楽しんでいただいて、従業員もお客様もこの祭りを盛り上げてほしいと思っております。」



イオン各店の『ブラックフライデー』は、11月30日までの開催です。