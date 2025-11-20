「今年頑張った自分へのご褒美」「派手すぎずおしゃ見え」マフラー＆ネクタイ…ポールスミスの人気アイテム
頑張った一年の締めくくりに、自分へのご褒美を探す季節。せっかくなら、長く愛用できる上質なアイテムを選びたい。ポールスミス（Paul Smith）のネクタイやマフラー、財布は、そんな想いに応えてくれる“王道の名品”。品のあるデザインは、ギフトとして贈ってもきっと喜ばれる。
【画像】「ギフトで贈ったら喜ばれた」ネクタイやマフラー、財布など…ポールスミスの人気アイテム
■ポールスミスで選ぶ、冬のご褒美アイテム
[ポール・スミス] ネクタイ 250006552MJ ネイビー F
深みのあるネイビーに、ポールスミスらしいストライプを効かせた1本。ビジネスでもフォーマルでも印象を引き締め、胸元にさりげない個性を添えてくれる。
上質なシルクの艶感が控えめながらも華やかで、冬のスーツスタイルを格上げしてくれる。
【おすすめポイント】
シルク100％の上質素材で締めやすく、結び目も美しくキープ
ネイビー×ストライプの王道デザインで好印象
フォーマルにもデイリーにも使える万能カラー
「派手すぎず、おしゃれに見える」と好評の声多数
Paul Smith(ポールスミス) マフラーポールスミスマフラーユニセックス大人 [並行輸入品]
ほどよい厚みと、ブランドらしいカラーバランスが魅力のマフラー。ベーシックな中にも遊び心を感じる配色で、コートスタイルのアクセントにぴったり。ふんわりとした肌ざわりで、寒い季節も首元からあたたかく包み込む。
【おすすめポイント】
ウール×カシミヤ混のやわらかな肌ざわり
男女兼用のユニセックスデザイン
シンプルコートに映える差し色トーン
「ギフトで贈ったら喜ばれた」との口コミも多い
[ポールスミス] ハイライトステッチ 2つ折り財布
端正なレザーにカラーステッチを走らせた、ポールスミスらしい遊び心のあるデザイン。薄型ながら札入れやカードポケットをしっかり備え、使い勝手の良さも魅力。長く使える革小物として、自分へのご褒美にも贈り物にも選びやすい一品。
【おすすめポイント】
柔らかく手になじむスムースレザー仕様
ステッチの配色がさりげないアクセントに
コンパクトでも収納力が高く実用的
「経年で風合いが増す」と評判
[ポールスミス] シグネチャーストライプタブ SS25 パスケース
ブランドを象徴するシグネチャーストライプをアクセントにしたパスケース。シンプルながらも一目でポールスミスとわかる洗練されたデザイン。通勤や通学シーンをさりげなく格上げしてくれる。
【おすすめポイント】
スリムで軽く、ポケットにすっきり収まるサイズ感
ロゴ×ストライプが上品な印象
レザーの質感が高級感を演出
「使うたび気分が上がる」と愛用者も多数
シグネチャーストライプコード AirPods ケース
日常使いの小物にもこだわりたい人におすすめのAirPodsケース。レザーにブランドのシグネチャーストライプをあしらい、機能性とデザイン性を両立。ギフトにも選びやすい、手のひらサイズの“名脇役”。
【おすすめポイント】
レザー素材で高級感のある仕上がり
カラーストライプがアクセントになり個性を演出
フック付きでバッグやベルトに取り付け可能
「ペアで持ちたい」と口コミでも人気
[ポール・スミス] "Shadow Stripe Emboss" ネックレス F
B0DT5JGL6W
[ポール・スミス] "Shadow Stripe Emboss" ネックレス women
B0DT5VW4YT
マットな質感にストライプエンボスが施された、上品で落ち着いた印象のネックレス。シンプルながら存在感があり、ペア使いやギフトにも最適。装いにさりげなく個性を添えてくれる万能アクセサリー。
【おすすめポイント】
ストライプ模様のエンボス加工が上品
ペアでつけても自然なデザイン
カジュアルにもスーツにもなじむ万能アイテム
「主張しすぎずおしゃれ」と好評の声
一年を頑張った自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもふさわしいポールスミス（Paul Smith）。ネクタイやマフラー、財布など、どれも日常に品と遊び心を添えてくれる名品ばかり。特別な季節にこそ、長く愛せる“本物の定番”を選びたい。
