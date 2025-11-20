若槻千夏、夫と付き合った記念日は“いい夫婦の日” 結婚記念日は「マスコミに合わせた」
タレントの若槻千夏が20日、都内で行われたサントリー『ボジョレー ヌーヴォー2025』解禁＆『ヌーヴォーウィーク』1日宣伝部長就任イベントに参加した。
【全身ショット】素敵…！鮮やかな黄色のドレスで登場した若槻千夏
一緒に飲みたい人を問われると夫を挙げた若槻。その理由について「私事ながら11月22日『いい夫婦の日』が付き合った日なんですよ」と明かした。
「お付き合いした日は私たちの中で大事な記念日で。だいたい夫婦になると結婚記念日が1番大切な日だと思うんですけども、こういうお仕事をしているので、マスコミに合わせた形で結婚記念日を決めてますので。大勢で話し合って『ここで入籍しよう』と決めてますので。付き合った日は2人が本当に純粋に決めた日なので、結婚記念日もなんですけど私たち夫婦の中で大切にしてる日が、お付き合いした日」と話す。今年も2人で出掛ける計画があるそうで「夫婦のゆっくりと時間過ごせたらいいなとは思います」と笑顔で話していた。
今年のボジョレー ヌーヴォーは「感想や猛暑など気候にも恵まれ近年でも際立って良い仕上がり」と説明された。サントリーの吉雄敬子ワイン本部長は「久しぶりに、良いヌーヴォー」と評価していた。
【全身ショット】素敵…！鮮やかな黄色のドレスで登場した若槻千夏
一緒に飲みたい人を問われると夫を挙げた若槻。その理由について「私事ながら11月22日『いい夫婦の日』が付き合った日なんですよ」と明かした。
「お付き合いした日は私たちの中で大事な記念日で。だいたい夫婦になると結婚記念日が1番大切な日だと思うんですけども、こういうお仕事をしているので、マスコミに合わせた形で結婚記念日を決めてますので。大勢で話し合って『ここで入籍しよう』と決めてますので。付き合った日は2人が本当に純粋に決めた日なので、結婚記念日もなんですけど私たち夫婦の中で大切にしてる日が、お付き合いした日」と話す。今年も2人で出掛ける計画があるそうで「夫婦のゆっくりと時間過ごせたらいいなとは思います」と笑顔で話していた。
今年のボジョレー ヌーヴォーは「感想や猛暑など気候にも恵まれ近年でも際立って良い仕上がり」と説明された。サントリーの吉雄敬子ワイン本部長は「久しぶりに、良いヌーヴォー」と評価していた。