お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、譲れないこだわりについて語った。

スーパーのプライベートブランドの話題になり、「アンガールズ」田中卓志は「ポン酢とかは」と重宝していることを告白。これにケンコバは「俺、そういうとこは結構金を使っちゃうんよな」といい、「ホンマは食材こそ金を使えって思うねんけど、最後の味に金を使うというか」と、こだわっていることを明かした。

しかし、ウインナーは大容量の「無名のヤツを買う」というケンコバに、田中は「ウインナーの味を上げたほうがいいでしょ」とツッコミ。ケンコバは「言いたいことは分かる。でも俺は“最後の味”にこだわるというか」と打ち明けた。

対して田中の相方・山根良顕は、愛用しているポン酢について「高知かどこかで作ってて、結構うまい、でも高い」と“こだわり派”。ケンコバは「（そのメーカーは）高い。でも分かる、ラストの味付けやから。田中の言うてることが正しいのも分かる」と理解。両者の価格差にも触れながら「顕著よ、オリーブオイルとか。500円ぐらい違う。でも“ラストテイスト”やから、高いのを買っちゃう」と話した。

これを受けて山根は「たしかにな。節約はしたいんすけど、食材とかそういうのでケチってももう、しょうがないかなと思って」と吐露。「そんなにずーっと長生きするワケじゃないから、うまいもんを食って死にたいなと思って」とつぶやいた。

そのためケンコバは「寂しいことを言うなよ」と慰めたが、山根は「節約はしたいなと思うんですけど、迷った時はおいしいもんに行こうっていう感じにしてます」と説明。「外食でそれはやらないけど、家で食べる時は、ちょっとおいしいやつのほうがいいかと思って、そっちを選んでますね」と語っていた。