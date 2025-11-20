この記事をまとめると ■ファンからの熱いラブコールで日本導入が実現されたモデルがある ■「〇〇があれば買うのに」など絶賛しながらも口だけ番長なケースが多く見受けられる ■欧米では大人気であっても日本ではまったく通用しないケースも多い

「あったら欲しい」という無責任な声に翻弄されたクルマたち

日本市場からのラブコールに応えて、輸入されたはいいけれど、ふたを開けてみたらビックリするほど売れなかった。そんなクルマは意外なほど多いようです。あったらいいな、があるのに売れないなんてディストリビューターとしては困りもの。所詮、欧米市場と日本市場はまったく違うので、あちらで売れたらこちらでも売れるというのは幻想に過ぎないのかと。決してクルマが悪いわけでもないのに、待望の声のわりには売れなったモデルをピックアップしてみました。

アルファロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ

およそ30年ぶりに復活したアルファロメオのFRモデルとして、発売前から熱い視線が寄せられていました。ご承知のとおり、ラテン気質というかエンスー度がひときわ高いファン層ですから、「買う買う、絶対に買う！」と声を嗄らした方のまぁなんと多いことか。

たしかに、2リッターモデルのヴェローチェやスーパー、あるいはディーゼル車などはアルフィスタを中心にスマッシュヒットとなった模様。ですが、2.9リッターV6ビターボのクアドリフォリオだけは鳴かず飛ばず、ショールームの一等地にずっと居座り続けていたとのこと。

「マセラティと共同開発したFRシャシーにDTM直系のV6エンジンなんて、出たら買っちゃうよな」そんなこといってた方々も大勢いたはずですが、それはお値段を知らなかったからに違いありません。なにしろ、導入当初で1100万円程度、円高が進んだあとは1400万円と一流スポーツカーに等しいプライスで、庶民派アルフィスタには手が届かなかったのでしょう。

値が落ち着いた中古車市場を見まわすと、今度は故障でも恐れているのか、こちらもダブつき気味。いくら熱いファンとて、財布の中身も厚いわけではない、ということでしょうか。

BMW M2 MTモデル

1シリーズは完成度が高い割にBMWの最廉価シリーズみたいなイメージだったのか、世界的に売れ行きはスローペースだったようです。それを2シリーズへと進ませて、「ちょっとお高くなりましたよ」とプロモーションしてみると、やっぱり売れ行きがよくなったとか。

そこで、1シリーズ同様に伝家の宝刀Mのバッジをつけてみたものの、どういうわけか売り上げはスローモー。これまた、発売前は「M2にMTが出たら欲しい！」などといいつつ、しかも7速Mダブル・クラッチ・トランスミッションをさんざんこき下ろしたりなんかしてたのに、どうにもこうにも人気は上がらなかったとされています。

おそらくは、M2の価格がM3・M4に追いつきそうな設定ということもあり、「せっかくだったらM3にしちゃおうかな」みたいな気分とか、どうしても最廉価シリーズだった1シリーズのイメージが抜けきらないとか、そんな理由もあったのではないでしょうか。

ともあれ、中古市場ではどちらも動いているようですから、「MTを買う」とほざいていた口だけ番長が多かった気がしてなりません。

ブームに乗って導入しては見たものの鳴かず飛ばず

トヨタ・アバロン

1990年代は逆輸入ということで、アメリカで発売している日本メーカーのクルマが数多く国内導入をされていました。すると、アメリカでの評判を聞きつけたユーザーが「アバロンみたいな余裕あるクルマが欲しいなぁ」などと漏らしたのでしょう。ホンダが逆輸入で大成功していたころですから、トヨタだってやらないはずがありません。

しかし、アコードクーペは国内サイズのアコードが左ハンドルになったくらいでサイズはほとんど変わらなかったのに対し、アバロンは全長×全幅×全高：4895×1790×1435mmとまあまあなサイズに加え3リッターV6という3ナンバー枠。松が植えられたお庭があるようなお宅こそ似合うような車格であり、一般的なヒットとはなり得なかったのです。

フォードKa

手ごろなサイズと価格でもって導入前から「日本でもヒットしそう！」「こんなに可愛いのにお手頃なの!?」みたいに盛り上がっていたのですが、いざ発売してみるとまるでダメ。150万円というリーズナブルなプライスだったにもかかわらず、発売から2年も経たずに発売停止の憂き目となってしまったのでした。

これはひとえに5速マニュアルミッションしかラインアップしなかったというのが致命的だったかと。イギリスあたりじゃマイクロカーは老いも若きもシフトレバーをゴリゴリ操作するのがデフォルトですが、日本の場合はAT率80％越えですからね。

Ka以前に（販売系列は違えども）フォード・フェスティバがそれはもうよく売れていたわけですから、その教訓を活かしきれていなかったわけで、日本市場を舐めてたとしかいいようがありません。

ランドローバー・ディフェンダー90

ディフェンダー110、4ドアのティザー広告を見た方々が「2ドアのショートボディだったら買うよな」などと声高にアピールしていたものですが、ご要望どおり2ドアの90もしっかりラインアップしました。

が、110に比べて割高感があるからか、どうにも動きが鈍いようです。なにしろ、110のベーシックグレード3.5リッターディーゼル＋マイルドハイブリッドより100万円以上高くなってしまうのです。となると、それまで「2ドアのほうがスタイリッシュで取りまわしがよさそう」などと訳知り顔をしていた連中が、「ディフェンダーの本筋は110だから」とこぞって4ドアモデルに飛びついちゃったのでしょう。

もっとも、個人的には2ドアの90には本国にある2リッターモデルをぜひとも発売してほしかったと切に感じています。これこそ、ベーシック中のベーシックであり、豪奢になりすぎた感のあるレンジローバーに対する素晴らしいカウンターパートにほかなりません。

とかなんとかいってますが、ご多分に漏れず、いざ発売されても買わないんだな、これが（笑）。