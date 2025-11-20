櫻坂46松田里奈、水着姿でしなやかなボディライン披露 1st写真集先行カット解禁
【モデルプレス＝2025/11/20】櫻坂46の松田里奈が、2026年1月20日に1st写真集（タイトル未定／幻冬舎）を発売。この度、水着カットが解禁された。
【写真】櫻坂46キャプテン、しなやかなボディライン際立つ水着姿
今回解禁されたのは、撮影最終日に夕焼けのビーチで撮影されたショット。花と鳥のモチーフが散りばめられた水着を身に着け、ビーチに寝転ぶ松田。しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的な1枚となっている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46キャプテン、しなやかなボディライン際立つ水着姿
◆松田里奈、1st写真集水着カット解禁
今回解禁されたのは、撮影最終日に夕焼けのビーチで撮影されたショット。花と鳥のモチーフが散りばめられた水着を身に着け、ビーチに寝転ぶ松田。しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的な1枚となっている。
◆松田里奈1st写真集
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】