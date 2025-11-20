Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）が19日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。先輩の人気楽曲について語った。

この日は平成の名曲・出来事を順番に並びかえるクイズ「Hey! Say!並びかえまSHOW！」を実施。第1問の曲名を並び替えるクイズで、メンバーの伊野尾慧は先輩ユニット「修二と彰」の「青春アミーゴ」を担当した。

「モーニング娘。」の「LOVEマシーン」や「ORANGE RANGE」の「イケナイ太陽」など、懐かしの平成ソングが並び、MCの「ナインティナイン」岡村隆史から「全部知ってるもんな」とあおられたメンバーたち。郄木雄也は「踊ってた曲もある」と伊野尾が持つパネル「青春アミーゴ」を指さした。

最初の印象を頼りに並び替え「青春アミーゴ」は満場一致で最も新しい楽曲の位置づけに。もう一押しが欲しい伊野尾から「山田とか記憶強いんじゃない？」と振られた山田だったが「踊るのに夢中で何も覚えてない」と自虐交じりに答えて、メンバーからは「なんでだよ！」「当時何歳だったんだよ！」とツッコまれていた。