日経225先物：20日正午＝1520円高、5万220円
20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1520円高の5万220円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万25.1円に対しては194.90円高。出来高は3万4504枚となっている。
TOPIX先物期近は3318.5ポイントと前日比59.5ポイント高、現物終値比8.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50220 +1520 34504
日経225mini 50220 +1520 505100
TOPIX先物 3318.5 +59.5 40549
JPX日経400先物 29935 +565 2228
グロース指数先物 675 +2 2993
東証REIT指数先物 1999.5 +16.5 229
株探ニュース
