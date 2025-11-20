　20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1520円高の5万220円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万25.1円に対しては194.90円高。出来高は3万4504枚となっている。

　TOPIX先物期近は3318.5ポイントと前日比59.5ポイント高、現物終値比8.43ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50220　　　　 +1520　　　 34504
日経225mini 　　　　　　 50220　　　　 +1520　　　505100
TOPIX先物 　　　　　　　3318.5　　　　 +59.5　　　 40549
JPX日経400先物　　　　　 29935　　　　　+565　　　　2228
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　+2　　　　2993
東証REIT指数先物　　　　1999.5　　　　 +16.5　　　　 229

