GENERATIONS白濱亜嵐「ロマンティック・キラー」出演決定「ハイロー」から9年ぶり不良役演じる
【モデルプレス＝2025/11/20】GENERATIONSの白濱亜嵐が、女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）に出演することが発表された。
【写真】GENERATIONSメンバー、久々不良役演じる姿
GENERATIONS／EXILEのメンバーとしても活躍する白濱が、本作に「謎の不良学生」役で出演することが決定。俳優としても幅広く注目を集めており、映画『ひるなかの流星』（2017年）では主演を務め、『コンフィデンスマンJP プリンセス編』（2020年）やテレビドラマ「M 愛すべき人がいて」（2020）にも出演するなど、青春・ラブストーリー作品やコメディ作品を得意とする白濱が本作に新たな風を吹き入れる。
また、2012年放送のドラ「シュガーレス」では高校不良（ヤンキー）役として主人公を、2015年の『HiGH&LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』では、抗争に巻き込まれる若者たちの一員として不良役を演じている白濱。今作では、與那城奨（JO1）、佐藤大樹（FANTASTICS）、藤原丈一郎（なにわ男子）、内藤秀一郎、豊田裕大に続き、6人目のロマンティック男子として、なんと9年ぶりとなる不良役で出演する。
合わせて、ロマンティック襲来PV「謎の不良学生」編も解禁。学ランを身にまとい一見怖い風貌の白濱だが、PVでは捨てられた子犬を抱き上げ、甘えた声で話しかけるなど、子犬に首ったけなギャップある姿が。そんな白濱から「撮影時は、細かくシーンを分けて撮影していたため、本人も自分の出演シーンがどのように出来上がっているか楽しみだ」と期待のコメントが寄せられている。
また、共演した白子ちゃん（子犬）の方が現場でモテモテな様子を見て、少し嫉妬している姿も？本作は、恋愛キャンセル界隈の女子高生・杏子（上白石萌歌）が、魔法使い・リリから仕掛けられる怒涛のロマンティックをキラーしていくストーリー。映像の最後にはロマンティックの仕掛け人でもある、魔法使い・リリが「わざわざハイロー系から連れてきて…」とぼやくシーンも垣間見えるが、どんなシーンになっているのか。杏子はリリの魔法で呼び寄せられたロマンティック男子の誘惑に耐えられるのか？そして、謎の不良学生を演じる白濱はどんなロマンティックで杏子に迫るのか。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。（modelpress編集部）
とてつもないぶっ飛びコメディ作品で謎の不良学生という役柄でお話を頂いたとき、訳も分からないままOKして現場に行って犬を抱かされて終わったので今もあれは夢だったのではないかと思っています。そして不良学生役はTHE若手の登竜門なので、まだまだ自分も若手でいけるということでこれからも不良学生を演じていきたいと思わせてくれました。何はともあれ豪華なキャストの面々と並ばせて頂けて感謝です。颯太と大樹とも初共演の作品になったので嬉しかったです。
