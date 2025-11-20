美香「元旦那さんに感謝LINEを」豪華結婚式過去ショット披露「関係性素敵」「5着も着たのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの美香が11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。元夫との結婚式の写真を公開し、話題となっている。
【写真】50歳人気モデル「5着も着たのすごい」元夫との結婚式ショット
美香は元夫との結婚式の写真を4枚投稿。和装の白無垢の衣装や赤い和装姿、白のドレス姿の3つの衣装を披露し「華やかなお式でした 元旦那さんに感謝LINEを改めてしたよ」「和装、ドレスと二次会合わせて5着も来ました パパありがとう」と感謝をつづっている。
この投稿にファンからは「素敵な式」「和装もドレスも全部似合う」「豪華」「5着も着たのすごい」といった声や、「元旦那さんとの関係性素敵」「元夫と仲良いのがすごい」といったコメントが寄せられている。
美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆美香、豪華結婚式過去ショット公開
◆美香の結婚式ショットが話題
