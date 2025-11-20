株価指数先物【昼】 急落分の吸収でいったん落ち着く 株価指数先物【昼】 急落分の吸収でいったん落ち着く



日経225先物は11時30分時点、前日比1520円高の5万0160円（+3.12％）前後で推移。寄り付きは4万9990円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9280円）を大きく上回る形から、ギャップアップで始まった。寄り付き直後につけた4万9980円を安値にロングの勢いが強まり、5万円回復から現物の寄り付き直後には5万0620円まで急伸した。その後は利益確定に伴うロング解消とみられる動きのほか、戻り待ち狙いのショートが意識されるなか、終盤にかけて5万0100円～5万0200円辺りでの推移となった。



米国市場では取引終了後にエヌビディア が発表した決算が予想を上回ったことがポジティブ視された。日経225先物は足もとの調整でボリンジャーバンドの-1σ（4万8960円）まで下げてきたこともあり、決算評価からのリバウンドは想定されていた。ただし、18日の急落局面でロングを解消していたこともあり、決算を受けて予想以上にロングが集中する形になった。



寄り付き後は一気に5万円台を回復し、18日の下落部分を埋める上昇になったため、レバレッジ型EITなどのヘッジ対応のロングも意識させた。朝方の急伸後に上げ幅を縮め、ひとまず落ち着きをみせそうだが、25日移動平均線（5万0150円）を上回っての推移が続くようだと、ショートカバーを誘う動きに向かわせよう。



NT倍率は先物中心限月で15.12倍に上昇した。半導体・AI関連株への資金集中の動きが再燃するなか、NTロングに振れる形になった。一時15.21倍まで上昇しており、25日線（15.22倍）を捉えてきている。いったん一巡感が意識されそうだ。



株探ニュース

