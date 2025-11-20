「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、キャミソールで“サ活”満喫「完璧スタイル」「色っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが11月18日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿のサウナショットを公開した。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女「色っぽい」サ活ショット公開
羽柴は「＃サ活」とハッシュタグを添え、ベンチでリラックスしているサウナショットを公開。サウナハットをかぶり、キャミソール着用で膝にタオルをかけた姿で美しいボディを披露した。
この投稿に、ファンからは「美しい」「完璧スタイル」「サ活本希望」「座り方可愛い」などと反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女「色っぽい」サ活ショット公開
◆羽柴なつみ、キャミ姿のサウナショット公開
羽柴は「＃サ活」とハッシュタグを添え、ベンチでリラックスしているサウナショットを公開。サウナハットをかぶり、キャミソール着用で膝にタオルをかけた姿で美しいボディを披露した。
◆羽柴なつみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しい」「完璧スタイル」「サ活本希望」「座り方可愛い」などと反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】