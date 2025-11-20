プルマン東京田町に、海と大地の恵みなどのメイン級食材を贅沢に使用した、6品の「クリスマスディナーコース」が登場。

車海老・ストリップロイン・ラム・トリュフなど、選び抜かれた食材で紡ぐ、クリスマスだけの特別なコースです！

また、2025年11月末までに早期予約すると、お得な割引価格で楽しめます☆

プルマン東京田町「KASA」クリスマスディナーコース

料 金：

クリスマス限定ディナーコース1人 16,000円(税込) → ＜早期割引＞ 1人 12,800円(税込)クリスマス限定ディナーコース＋モエ・エ・シャンドン1杯付き1人 18,000円(税込) → ＜早期割引＞ 1人 14,400円(税込)【プラン限定ドリンク】乾杯ドリンク モエ・エ・シャンドン1杯クリスマス限定ディナーコース+ワインペアリング1人 22,000円(税込) → ＜早期割引＞ 1人 17,600円(税込)【ワインペアリング】1st：モエ エ シャンドン / 2nd：シャトーミニュティー エム ド ミニュティー / 3rd：クラウディベイ ソービニヨンブラン / 4th：クラウディベイ ピノノワールクリスマス限定 KASA ランチコース好みのスターター＋メイン＋デザート＋ドリンク 1人 4,800円(税込)

早期割引：2025年11月30日(日) までの予約でランチコースを除くすべてのプランが20%OFF

開催期間：2025年12月24日(水)・12月25日(木)

開催時間：17:00 〜 L.O. 20:00 (最終入店 20:00）※ディナー

開催場所：プルマン東京田町 レストラン KASA

予約：03-6453-5855（プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10a.m -10p.m )、Webサイト

フランス・アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」が、2日間限定の特別な「クリスマスディナーコース」を提供。

コースには、クリスマスのご馳走に相応しい、上質で満足感たっぷりの6品がラインナップ。

「車エビ」「ストリップロイン」「ラム」など、メイン級の食材を贅沢に使用し、極上のひとときを届けてくれます☆

特に、オーストラリア・ビクトリア州公認のラム親善大使として知られるシェフ福田のラムチョップは、プルマン東京田町でしか味わえない逸品。

「クリスマスディナーコース」に登場する、6つの料理を紹介します！

Little Gem：河豚のカルパッチョ 大葉春菊 ネギフリット 赤パプリカ 青じそドレッシング

前菜となる「河豚のカルパッチョ」は、河豚の切り身に大葉春菊の香りを重ね、ネギフリットの香ばしさと赤パプリカの彩りを添えた一皿。

爽やかな青じそドレッシングが冬の味覚・河豚の上品な旨みを引き立て、華やかなディナーの始まりを告げます。

Soup：カリフラワースープ 軽く燻製した牡蠣 ほうれん草 トリュフ

トリュフと燻製牡蠣がたっぷりとのったスープ。

なめらかなカリフラワーのポタージュに、軽く燻製した牡蠣を合わせ、ほうれん草とトリュフの芳醇な香りを重ねた一品です。

クリーミーでありながら、奥行きのある味わいが口いっぱいに広がります！

Specialite：オーストラリア産ラムチョップのロースト サテイソース 胡瓜 バジル ケチャップマニス

ラムバサダーとしても活躍する、エグゼクティブシェフ福田のスペシャリテには「オーストラリア産ラムチョップのロースト」を用意。

ジューシーでクセの少ない、生後1年未満の仔羊の柔らかな肉質のラムチョップにサテイソースを合わせています。

そこに胡瓜とバジルの爽やかな香り、インドネシア料理には欠かせない甘口醤油「ケチャップマニス」の奥深い甘みをプラスし、ラムの旨みを一層引き立てる味わいに。

アジアのエッセンスをモダンに昇華させた一皿です！

Surf：タスマニアサーモンと車エビのポワレ アジアングレイズ ケッカソース ディル トマトキャビア

魚料理には「タスマニアサーモンと車エビのポワレ」が登場。

タスマニアサーモンと車エビを香ばしくポワレし、アジアングレイズの芳醇なソースで包み込んでいます。

トマトの旨みを凝縮したケッカソースが爽やかな酸味を添え、ディルとトマトキャビアがアクセントに。

魚介の上質な甘みとスパイスの余韻が織りなす、風味豊かな味わいです。

Turf：オーストラリア産ストリップロインのステーキ ドュフィノア 金時人参のグラッセ カブ ビーツジュ

メインディッシュのストリップロインのステーキは、オーストラリア産の上質な赤身を丁寧に焼き上げ、肉本来の旨みを閉じ込めた一品。

付け合わせにはクリーミーなドュフィノアとやさしい甘みの金時人参のグラッセ、深い赤が皿を彩るビーツジュに旬のカブを添え、彩り鮮やかな一皿に仕上られています。

肉のコクと冬野菜の甘みを調和させた、冬の夜にふさわしい華やかな料理です。

Desert：アルマニャックとコアントローのサヴァラン 雪の結晶 ローズマリームース オレンジジュレ トンカ豆のジェラート

デザートは、アルマニャックとコアントローを香らせたサヴァランに、雪の結晶を思わせる繊細なデコレーションをあしらった一品。

爽やかなオレンジジュレとほんのり甘く香るローズマリームースが調和し、トンカ豆のジェラートが、深みのある余韻を添えます。

華やかで気品ある香りが広がる、聖夜の締めくくりにふさわしい一皿です！

また、期間中は「KASA ランチコース」でも、こちらのデザートを楽しめます。

クリスマスケーキセレクション

ローズ・ド・ノエル

予約期間：2025年10月1日（水）〜12月20日（土）

受取期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

予約：03-6400-5855（プルマン東京田町 代表)、Webサイト

※販売台数に限りがあります

※5日前までの予約をお願いします

※上限数に達し次第、予約販売を終了します

※Merry Christmasのプレートを希望の場合は注文時に指定

プルマン東京田町では「クリスマスディナーコース」のほか「クリスマスケーキセレクション」も展開。

クリスマスホールケーキ

2025年のクリスマスケーキは、2024年に早々の完売となった「ローズ・ド・ノエル」と「クリスマスホールケーキ」

ショコラ・ド・ノエル

新作の「ショコラ・ド・ノエル」の3種類が用意されています。

芳醇な苺を贅沢に使用した、大人気のクリスマスケーキセレクションに、新作のチョコレートケーキが加わりました。

贅沢な深紅の薔薇や香り高いショコラなど3種類！プルマン東京田町「クリスマスケーキコレクション 2025」 贅沢な深紅の薔薇や香り高いショコラなど3種類！プルマン東京田町「クリスマスケーキコレクション 2025」 続きを見る

自宅で楽しむテイクアウトはもちろん、プルマン東京田町で宿泊の際に、客室楽しむことも可能。

大切な人と過ごす、笑顔あふれるフェスティブシーズンを演出してくれます☆

選び抜かれたメイン級食材が紡ぐ、クリスマスだけの豪華なディナーコース。

プルマン東京田町「KASA」の「クリスマスディナーコース」は、2025年12月24日・12月25日の2日間限定で提供です☆

