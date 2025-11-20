英イングランドの国立記念樹木園で行われた休戦記念日の追悼式に出席したキャサリン妃＝11月11日/Chris Jackson/Getty Images

（CNN）英公共放送BBCは20日までに、第1次世界大戦の休戦記念日にまつわる最近の報道でキャサリン皇太子妃（43）を「ケート・ミドルトン」と呼んだことについて謝罪した。

BBCの記者は先週、王族として人気を集めるキャサリン妃を繰り返し旧名で呼び、休戦記念日の放送を見ていた視聴者から相次ぎ苦情が寄せられた。

BBCは声明で「休戦記念日の式典の様子を伝えた我々の報道の中で、ウェールズ公妃キャサリンを誤ってケート・ミドルトンと呼ぶ場面があった。数時間続いた生放送中の誤りであり、謝罪する」と述べた。

そのうえで「休戦記念日の報道全般を通じては、キャサリン妃を正しい肩書で呼んでいた」と付け加えた。

「リメンブランス・デー」とも呼ばれる休戦記念日は第1次世界大戦終結を記念する日で、現在は紛争で命を落とした全ての人を追悼する日になっている。

キャサリン妃は今月11日、国立記念樹木園で行われた休戦記念日の式典に初めて出席。2分間の黙祷（もくとう）を主導した後、王室を代表して献花を行った。

BBCは先週にも、ドキュメンタリー番組で編集上の問題があったことについてトランプ米大統領に謝罪していた。トランプ氏はこの件を巡り訴訟を起こすと警告している。

BBCは13日、2024年10月放送のドキュメンタリーで扱った21年の演説の編集の仕方を巡りトランプ氏に謝罪。「映像の編集方法について心から遺憾に思う」と表明した。