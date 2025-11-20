◎全国の天気

日中は西日本、東日本の広い範囲で晴れるでしょう。空気がカラカラに乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。調理中は火のそばを離れないように。調理器具や暖房器具の周辺には燃えやすい物を置かずに整理しましょう。北日本は天気が下り坂で、札幌は夜から雨や雷雨となる見込みです。

◎予想最高気温

北日本や日本海側で、前日より高く、青森は8℃高い12℃、札幌は7℃高い10℃、新潟は6℃高い14℃の予想です。東京と名古屋は15℃、大阪は16℃で、日差しにぬくもりを感じられそうです。

◎週間予報

22日(土)からは今年最後の三連休です。太平洋側は23日(日)にかけて晴れる所が多いでしょう。関東は24日(月)にかけて晴れて、行楽日和となりそうです。朝晩は冷えますが、日中は比較的過ごしやすい気温となるでしょう。

一方、北陸から北日本の日本海側では、21日(金)から22日(土)にかけて、雨や雪が降る予想です。23日(日)は貴重な晴れ間となるでしょう。

24日(月)から25日(火)にかけては、全国的に曇りや雨の所が多くなりそうです。北陸を中心に荒れた天気となるおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。