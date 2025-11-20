第22戦ラスベガスGP

自動車レースF1の今季第22戦ラスベガスGPは23日にアメリカ・ラスベガス市街地コースで、決勝レースが行われる。ドライバーたちが続々と会場入りする中、シャルル・ルクレール（フェラーリ）に訪れた“災難”が現地ファンの話題を集めている。

コース内に設置された関係者用のゲート。赤いチームジャージに身を包んだルクレールが、パスをかざすが機械は反応せず、ゲートは開かない。苦笑しながら首をかしげたモナコ出身ドライバーは、隣のゲートに移動して再度入場を試みるがこれも無反応。思わず苦笑いを浮かべると、たまらずセキュリティが駆け寄り手動で通過させた。

何とかゲートを通過したルクレールは、気を取り直して、待ち構えていたラスベガスを象徴するスター歌手、エルヴィス・プレスリーのそっくりさんと握手を交わしていた。

米スポーツ専門局「ESPN」F1専門インスタグラムは、「シャルル・ルクレールがエルヴィスに会うことを拒否されるのはラスベガスだけだ」として一部始終を動画で投稿。現地ファンからは「ハハハハハ」「かわいそうなルクレール」「ゲートさえも彼らを苦しめている」「毎レース起こってる気がする」「毎年恒例だ」といった声が届いていた。

スポーツ選手の契約にフォーカスした米データサイト「スポトラック」によると、ルクレールの2025年の年俸は3400万ドル（約53億5000万円）とされている。



（THE ANSWER編集部）