可愛いが止まらーーんッッ！！【スタバ】コレクションしたくなる♡「ホリデーグッズ」

【スターバックス】のクリスマスを華やかに彩る「ホリデーグッズ」を要チェック。赤が映えるドリンクカップや、ドリンクチケット付きの雑貨がラインナップしています。プレゼントにはもちろん、今年一年頑張った自分へのご褒美にするのも良さそうです。今回はコレクションしたくなる可愛さを秘めた、イチオシのホリデーグッズを紹介します。

ホワイトクリスマスなデザインのカップ

赤 × 緑のマフラーをしたベアリスタがキュートな「ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml + ドリンクホールキャップベアリスタ」。ベアリスタは飲み口のキャップ代わりになる仕様で、おうちのみならず、職場やドライブシーンでも役立ってくれそうです。赤いカップに白が映える、ホワイトクリスマスなデザインもたまりません。

ギフトにぴったりな雑貨とのセットも！

ドリンクチケットと雑貨がセットになった「ホリデー2025スターバックスミニカップギフトRED CUP」も必見。ぬいぐるみ感のあるもこもこ素材の可愛い巾着と、クリスマスカラーのミニカップもキュート。ミニカップはお部屋に飾るだけでクリスマスムードを高めてくれそうです。ギフトにもぴったりなアイテムをぜひ店頭でチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino