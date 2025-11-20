ブラマヨ小杉、B′zとの出合いは高校生 衝撃→「俺もこういう男になるんやろな」
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、22日放送の関西テレビ大型特番『カンテレ祭り！よ〜いドン！SP＆ドっとコネクトSP』（前10：30〜後4：00／生放送 ※関西ローカル）に出演。前代未聞となる挑戦に臨むことが20日発表された。
【番組カット】前代未聞な挑戦に臨むブラックマヨネーズ・小杉竜一
午後2時〜4時の『よ〜いドン！SP』第2部では、目玉企画の一つとして、関西の朝の顔として親しまれる『よ〜いドン！』と情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』のレギュラー陣による一大クイズ対決コーナー「クイズ！できる？できない？ カンテレ番組 人気出演者 秋の大挑戦SP！」が開催される。
スタジオには、円広志率いる『よ〜いドン！』チーム（ベテランチーム／若手チームの2チーム）と、青木源太率いる『とれたてっ！』チームが、番組のプライドをかけて集結。普段は見られない豪華メンバーによるコラボが実現し、チーム対抗戦で激突する。
挑むのは、カンテレの番組の人気出演者たちによる本気のチャレンジVTRを見て、その挑戦が「できる」か「できない」かを予想するクイズ。『マルコポロリ！』からは東野幸治らポロリメンバーが「大縄跳び10回連続成功」に、そして『ウラマヨ！』からはB'zを敬愛してやまない小杉が「B'zの楽曲“ultra soul”のイントロ中に“早着替え”でボーカルの稲葉浩志になりきり、サビで見事にシャウトする」という、前代未聞の挑戦に臨む。
小杉は「高校生の時、ラグビー部の遠征で名古屋の方へ泊まりがけで行ったんです。その時、自分の持ってきたカセットテープに聞き飽きてしまって。友達に“何かええのないか？”と借りたのがB'zのダビングテープでした。その出合いが衝撃やったんです。“かっこよすぎる、なんてかっこいいギターと歌なんだ”って」と振り返り、その時に聞いたB'zのデビュー4作目のアルバム『RISKY』をきっかけにB'zに夢中になったことを明かした。
続けて「松本孝弘さんのギターサウンドは切なくてかっこいいし、歌詞を聞いたら“これ俺のことやん”って思ったんです。稲葉さん“俺のこと歌ってくれてるやん”っていうぐらい共感できました。自分がいいなと思っている女の子が、男をすごい振り回すような女の子で、その子のろくな噂は聞かへんけど、やっぱ俺はその子のことが好きなんや、みたいな歌詞を聞いて、“俺もこういう男になるんやろな”と思ったんです。実際、そんときはまだ、うぶやったんで、そういう恋の経験はなかったんですけどね」と回想した。
