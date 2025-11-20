櫻坂46“キャプテン”松田里奈、1st写真集の水着カット解禁 しなやかなボディライン披露
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が、来年1月20日に1st写真集（タイトル未定／幻冬舎）を発売する。このたび、初の水着カットが解禁された。
【先行カット】初解禁！しなやかなボディラインを披露した松田里奈
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた松田。“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
今回公開されたのは、撮影最終日に夕焼けのビーチで撮影された水着ショット。花と鳥のモチーフが散りばめられた水着を身に着け、ビーチに寝転ぶ松田。しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的な一枚となっている。
