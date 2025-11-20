日向坂46松田好花、河田陽菜に初対面で号泣された過去明かす らしい“真相”に会場ほっこり
日向坂46が19日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で、『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』東京公演1日目を開催した。ライブ本編終了後には、二期生の河田陽菜の卒業セレモニーも開催した。
【ライブ写真】河田陽菜卒業セレモニー 美しい純白のドレス姿に
卒業セレモニーで河田の思い出エピソードを語る場面では、同期の松田好花が「一番古い記憶を話そうと思って」と切り出し、「最終オーディションの時に、初めて対面したら目の前で号泣し始めて。その真相ってなんだったの？（笑）」と尋ねる。
河田は「本当に変だよね。ごめんね」と苦笑いしつつ、当時を思い出し「私たちの審査の時ってSHOWROOM審査があって。そのとき、このちゃん（松田）は顔出しで配信してたから、私の中では画面の中のアイドルだと思っていて。会った瞬間に『本物だ！』って思って、うれしくて（泣いてしまった）」と打ち明けると、メンバーや会場もらしい回答にほっこり。
「私は涙腺が変だから」と恥ずかしがる河田だったが、松田は「私は人のこと言えないから（笑）」と笑い、「なんて純粋な子なんだろうと思って。当時はすごく泣き虫だったけど、今は私が追い越しちゃうくらいになっちゃって。泣き虫仲間がいなくなることも寂しい」と思いを伝えていた。
