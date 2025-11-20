白濱亜嵐、9年ぶりの“不良役”で映画『ロマンティック・キラー』参戦 わけもわからずオファー受け「今もあれは夢だったのではないか」
俳優の上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）において、上白石演じる杏子に迫りくる6人目の“ロマンティック男子”として白濱亜嵐（GENERATIONS／EXILE）が「謎の不良学生」役で参戦することが決定した。
【動画】映画『ロマキラ』謎の不良学生が参戦
今作は百世渡（ももせ・わたる）による人気漫画を英勉（はなぶさ・つとむ）監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けていくが――恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開になびくどころかぶっ飛ばし続けるラブコメディ。
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる干物女子高生・星野杏子（ほしの・あんず）を上白石、杏子と急接近することになる3人の男子を、高橋、木村、中島が演じ、クアトロ主演を務める。
他にも、與那城奨（JO1）、佐藤大樹（FANTASTICS）、藤原丈一郎（なにわ男子）、内藤秀一郎、豊田裕大をはじめとした杏子に数々のロマンティックを仕掛けるロマンティック男子のほか、高橋ひかる、森香澄、伊藤俊介（オズワルド）、上坂樹里、竹財輝之助といったキャスト陣が脇を固める。
2012年放送のドラ『シュガーレス』では高校不良（ヤンキー）役として主人公を、2015年の『HiGH&LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』では、抗争に巻き込まれる若者たちの一員として不良役を演じている白濱。今作では、與那城、佐藤、藤原、内藤、豊田に続き、6人目のロマンティック男子として、9年ぶりとなる不良役で出演する。
合わせて、ロマンティック襲来PV／「謎の不良学生」編も解禁。学ランを身にまとい一見怖い風ぼうの白濱だが、PVでは捨てられた子犬を抱き上げ、甘えた声で話しかけるなど、子犬に首ったけなギャップある姿が…。そんな白濱から「撮影時は、細かくシーンを分けて撮影していたため、本人も自分の出演シーンがどのように出来上がっているか楽しみだ」と期待のコメントが寄せられている。また、共演した白子ちゃん（子犬）の方が現場でモテモテな様子を見て、少し嫉妬（しっと）している姿も…。
映像の最後にはロマンティックの仕掛け人でもある、魔法使い・リリが「わざわざハイロー系から連れてきて…」とぼやくシーンも垣間見え、ますますどんなシーンになっているのか気になります！杏子はリリの魔法で呼び寄せられたロマンティック男子の誘惑に耐えられるのか。そして、謎の不良学生を演じる白濱はどんなロマンティックで杏子に迫るのか。
そして今回の解禁でビリングのひとつが白濱だったことが明かされ、その他明らかになっていない残り8人の「???」なキャストもいよいよ解禁間近…。杏子に仕掛けられるロマンティックの数々に注目だ。
■キャストコメント
▼白濱亜嵐
とてつもないぶっ飛びコメディ作品で
謎の不良学生という役柄でお話をいただいたとき、わけも分からないままOKして現場に行って犬を抱かされて終わったので今もあれは夢だったのではないかと思っています。
そして不良学生役はTHE若手の登竜門なので、まだまだ自分も若手でいけるということでこれからも不良学生を演じていきたいと思わせてくれました。
何はともあれ豪華なキャストの面々と並ばせていただけて感謝です。
颯太と大樹とも初共演の作品になったのでうれしかったです。
