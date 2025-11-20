C-United（東京都港区）のカフェチェーン「カフェ・ド・クリエ」が、人気キャラクター「ミニオン」と初コラボした「ミニオンコラボメニュー」2種を11月26日から期間限定で販売します。

【写真】ジェリー、ボブ、スチュアートが… コラボ限定カップがかわいすぎる！

ミニオンの大好物であるバナナと、カフェ・ド・クリエのブランドカラーのイエローがミニオンの色と重なることから今回のコラボが実現。

今回のコラボでは、、バナナ本来の味わいにこだわった「バナナタルト」、新鮮な果物を使用したスムージーや糖質50％オフの低糖質麺や豆乳への変更が可能な「からだハピネス メニュー」の中で一番人気の「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」がコラボ限定カップで販売されます。

「バナナタルト」はバナナ本来の優しい甘さを引き立てるために、こだわりのバナナピューレと軽やかなホイップクリームを使用。さらに、味に奥行きをもたせるため、バナナと相性がよいココア生地を組み合わせています。「ボブ」のピックが付属。単品の価格は590円（以下、税込み）。

一方の「フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜」は、新鮮なバナナをまるごと一本使用。程よい甘さとまろやかなバナナの味わいが楽しめる一杯。コラボ限定カップでは、何を食べようか迷っている「ジェリー」、珈琲を一生懸命飲む「ボブ」、大好きなバナナを使ったホイップサンドを席に運ぶ「スチュアート」などがデザインされています。価格は530円〜。両商品ともに、2026年2月28日までの販売。

また、800円以上購入したレシート2枚と引き換えで、傘の目印やキーホルダーに使える「オリジナル ミニオンズ／アクリルチャーム」がもらえるキャンペーンも実施。

さらに、12月10日から、ボアバッグ、ポーチ、メモ帳、商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムがセットになった「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」も発売されます。

