B ZONE Groupが若き才能を発掘する『九州Teen′sオーディション2026』開催決定
B'z、T-BOLAN、大黒摩季、倉木麻衣、WANDSらが所属するB ZONE Groupと、福岡のパフォーマンススクール「studio fluke」がタッグを組み、『九州Teen'sオーディション2026』を開催することが決定した。応募は20日からスタートし、締切は2026年1月15日までとなる。
同オーディションは、九州エリアにゆかりのある10代の若者を対象とした才能発掘プロジェクト。2019年と2021年にも実施されており、今回で3回目の開催となる。過去にはテレビアニメ『名探偵コナン』のテーマソングを担当するRainy。をはじめ、グランプリ、準グランプリ、審査員特別賞の受賞者4名がメジャーデビューを果たすなど、着実に実績を積み重ねてきた。
B ZONE Groupは、アーティストマネジメントから音源制作、プロモーションまでを一貫して手がけるプロダクション。一方、studio flukeはボーカル、ダンス、ステージングなどトータルパフォーマンスの育成において業界内でも高い信頼を得ており、今回の共催により、発掘から育成、そしてデビューへと繋がる“最短ルート”を実現する。
応募はオーディション公式サイトからLINEで簡単に行える仕組みで、九州エリアに縁のある10代であれば誰でもエントリー可能。グランプリ受賞者には、『九州コレクション』出演や育成レッスン、音源制作、レコーディングなどの多角的なバックアップが提供される。
応募要項やスケジュールなどの詳細は、オーディション公式サイトにて確認できる。
■『九州Teen'sオーディション2026』
11月20日（木）〜2026年1月15日（木）
選考スケジュール
一次選考：2026年1月下旬
二次審査：2026年2月7日（土）
三次審査：2026年2月21日（土）
最終審査：2026年3月（詳細日程は後日発表）
応募資格
・2026年3月31日時点で10代であること
・応募時点で10歳以上であること
・九州エリア（沖縄県・山口県含む）に繋がりがあること
・国籍不問
・特定のプロダクションに所属していないこと
募集部門
・ボーカリスト
・シンガーソングライター
※バンド、音楽ユニット、ダンサー、アクター、モデルでの応募は対象外
