¶ÚÆù¤ä¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§jessie / PIXTA¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ®¼Ô¤¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÎÁÍý
50Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×¡ÖÆÍÁ³¤è¤í¤±¤Æ¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬ÉÔ°Â¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÂ¹ø¤Î¿ê¤¨¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶ÚÆù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±¿Æ°¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¡£¹üÌ©ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢´ØÀá¤Î½ÀÆðÀ¤ä²ÄÆ°°è¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶ÚÆù¤È¹ü¤¬¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡Ö¤è¤¯¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×¡Ö¤è¤í¤±¤ä¤¹¤¤¡×´µ¼Ô¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦±ý¿ÇÀìÌç¤ÎÀ°·Á³°²Ê°å¡¦¸Å²ì¾¼µÁ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Ö¤è¤¯¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×¡Ö¤è¤í¤±¤ä¤¹¤¤¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¹ü¤ä¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥«¥®¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆù‼
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢¹ü¤È¶ÚÆù¤ÎÎ¾Êý¤ò¹½À®¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÆùÆ¦Éå¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ö¤è¤¯¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×¡Ö¤è¤í¤±¤ä¤¹¤¤¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ë
ÆùÆ¦Éå¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¿©ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Æù¤ÈÆ¦Éå¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¿©ºà¤Ë¡¢¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤ä°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆùÆ¦Éå¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ê¼Ì¿¿¡§¤µ¤µ¤¶¤ï / PIXTA¡Ë
¤½¤³¤Ç¡¢ÆùÆ¦Éå¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¤È¤ì¤ë
Æ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÆ±»þ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤ê¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤Û¤«¤Î±ÉÍÜÁÇ¤âÆ±»þ¤Ë¤È¤ì¤ë
¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡¢ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢¶ÚÆù¤ËÉ¬Í×¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£Ä´ÍýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¤Ç¤¤ë
¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê»é¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èæ³ÓÅª¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆùÆ¦Éå¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¶ÚÆù¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Î±ÉÍÜÁÇ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»é¿È¤ÎÂ¿¤¤Æù¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢»é¼ÁÀÝ¼è²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¿È¤ÎÂ¿¤¤Æù¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´Íý¤ÎºÝ¤Ë¡¢º½Åü¤ä¤ß¤ê¤ó¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤È¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¿©ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¢ªÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤è¤¦
¶ÚÆù¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤â¶ÚÆù¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢°Õ³°¤Ê¿©À¸³è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¤È¤ë¤³¤È¡×¡£¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤â¤È¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¶ÚÆù¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
È¯¹Ú¿©ÉÊ¡¢Îã¤¨¤Ð¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤ß¤½¡¢¥¥à¥Á¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÁ±¶Ì¶Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¦¤È¡¢ÀÝ¼è¤·¤¿±ÉÍÜÁÇ¤Î¾Ã²½µÛ¼ýÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤È¤Ã¤¿¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¡¢¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯ÂÎ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬¤è¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¶ÚÆù¤¬¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¸ú²Ì¤ò´ÖÀÜÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡ûÄ«¿©¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äÇ¼Æ¦¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë
¡ûËè¿©¤´¤È¤Ë¤ß¤½½Á¤ò°û¤à
¡û¿©»ö¤Ë¥¥à¥Á¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¤·¤¿ÄÒÊª¤òÅº¤¨¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÄ²Æâ´Ä¶¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëºÇ¶¯¥Ú¥¢¤Ï¥µ¥Ð´Ì¡ÜÇ¼Æ¦
¹ü¤ò¶¯¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óK¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤È¤¤¤¦5¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤È¤ì¤ë¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ»ä¤¬±ý¿Ç»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ð´ÌÇ¼Æ¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¡Ö¤è¤¯¤Ä¤Þ¤º¤¯¡×¡Ö¤è¤í¤±¤ä¤¹¤¤¡×¿Í¤Î¤ª½õ¤±BOOK¡Ë
¹ü¤´¤È¼Ñ¹þ¤ó¤À¥µ¥Ð´Ì¤Ï¡¢DHA¤äEPA¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤È¡¢¡Ö¹ü¤Ë¤¤¤¤±ÉÍÜÁÇ¡×¤â¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¼Æ¦¤â¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¹ü¤ËÄÀÃå¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óK¤òÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥µ¥Ð´Ì¡ÜÇ¼Æ¦¡ª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹ü¤Ë¤è¤¤4¤Ä¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤Æ¤Ã¤È¤êÁá¤¯¤È¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥µ¥Ð´Ì¤ÈÇ¼Æ¦¤ò·ç¤«¤µ¤º¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤È±ý¿Ç»þ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢DHA¤ÈEPA¤ÎÂ¿¤¤¥µ¥Ð´Ì¤ò6½µ´Ö¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¼Æ¦¤Î¥Í¥Ð¥Í¥ÐÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥Ã¥È¥¦¥¥Ê¡¼¥¼¡×¤Ï·ì±Õ¤Î¶Å¸Ç¤òËÉ¤®¡¢·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë·ìÀò¤òÍÏ¤«¤¹Æ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢Åü¤ÎÊ¬²ò¤äµÛ¼ý¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²ÌÈ´·²¤Î¿©¤ÙÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±ý¿ÇÀè¤Ç¤â¥µ¥Ð´Ì¤ÈÇ¼Æ¦¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Ç¼Æ¦1¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Æ¤«¤é¡¢¥µ¥Ð´Ì¤Î½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¡¢¥µ¥Ð¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤¤¤ï¤ìÂçº¬¤ò¾å¤Ë¤Î¤»¤ÆÇò¤´¤Þ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸Å²ì ¾¼µÁ ¡§ ±ý¿ÇÀìÌçÀ°·Á³°²Ê°å¡¢°å³ØÇî»Î¡Ë