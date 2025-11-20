伊野尾慧＆松本穂香『50分間の恋人』彩るクセ強キャラ発表 黒田光輝がGP帯ドラマに初出演
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香が、来年1月スタートのABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）において2人が演じる晴流と菜帆の恋の始まりを予感させるメインビジュアルと、新キャスト、そしてティザー映像が解禁された。
ひょんなことから“お弁当を30回つくる”という契約で結ばれた晴流と菜帆は、昼休みの50分間だけ会う奇妙な関係に。ビジュアルは、晴流と菜帆がやわらかく見つめ合い、その距離感と表情から恋の予感や出会ったばかりの初々しさをポップに表現している。
お弁当をきっかけに心を通わせていく中、それぞれの勤務先“ダブルスターズ”と“パイレーツ”がいがみ合っていることが発覚。突如、周りに知られてはいけない秘密の関係になってしまう。そんな二人のすんなりとは進まない恋路に登場するクセ強キャラも発表された。
まずは菜帆が勤めるダブルスターズ社から、木村多江演じる社長の杏野志麻（あんの・しま）。強烈な個性を持つカリスマ経営者であり、晴流が働くパイレーツ社の社長とは元夫婦の関係。離婚原因を作った元夫を憎む志麻は、社員にパイレーツ社の人間との交流を固く禁じるなど、厳しさゆえに恐れられる一面はあるものの、経営センスはピカイチ。そんな志麻の日課は、キックボクシングや野球、ゴルフといった一撃スイング系のスポーツで日頃の鬱憤（うっぷん）を晴らしつつ、戦闘能力を強化すること。今回、志麻を演じるにあたり木村は、キックボクシングやバッティングの練習に励むとともに、なんとゴルフスクールにも入会したという。
同じくダブルスターズ社から、味方良介演じる渋谷裕太（しぶや・ゆうた）。菜帆の頼れる上司で優秀なリードデザイナーの渋谷は、菜帆を才能ある後輩と認めているだけでなく、密かに恋心を抱いている。社内では最も菜帆に近いポジションにいる渋谷。その彼が、上司と部下以上の関係を望む時、いったい何が起きるのか。
一方晴流が働くパイレーツ社からは、高橋光臣演じる社長の栗原恭平。人情深さと嫉妬深さをあわせ持ち、感情が優位になりがちな経営手腕の恭平だが、晴流のクリエイターとしての才能を見出した人物でもあり、晴流にとっては大切な恩人。そんな恭平の関心事は、もっぱら元妻・志麻とダブルスターズ社の動向。それはとりも直さず、志麻への気持ちが残っているからなのだが…。抜きつ抜かれつの業績に一喜一憂し、本心とは裏腹に元妻を罵ってしまう不器用な大人のこっけいさを、高橋がユーモラスに表現する。
おいでやす小田が演じる米田大祐（よねだ・だいすけ）がパイレーツ社の専務。感情的で子どもじみたところのある恭平の右腕として大活躍。晴流とも心を通わせることができる数少ない人物として、さまざまな場面で調整役をこなす。秋元真夏演じる塩見麗美（しおみ・れみ）は恭平の社長秘書。晴流を恋のターゲットとしてロックオンするも1ミリもなびかない晴流にめげることなく、今日こそはとさまざまな戦法でランチに誘い続ける。
そして最後に、菜帆の家族として黒田光輝演じる弟の辛島航（からしま・わたる）。大学生の航は、通っている大学と菜帆が暮らすマンションが近いことを口実に、しょっちゅう大好きな姉の料理を食べに来る甘え上手な弟。菜帆と同じゲーム業界への就職を目指しており、就活の過程で菜帆より先に晴流の秘密を知ることになる。姉と弟が交わす何気ない心温まる会話が、晴流と菜帆の関係を思わぬ方向に進ませるかも…。ゴールデン・プライム帯のドラマに初出演する黒田が、愛されキャラを演じる。
さらに作品の魅力を凝縮したティザー映像が完成。“ザ・ラブコメ”な晴流と菜帆の出会いのシーンや思わずキュンとしてしまうシーン、2人の前に現れる個性の強いキャラクターたち…ドタバタ感たっぷりなティザー映像は、TVer番組ページや各SNSにて公開される。
■キャストコメント
▼味方良介
初めて脚本を読んだときの感想は、「読みやすっ！！」でした。登場人物それぞれが個性豊かに描かれているのに、胃もたれすることなく一気に読み終えました。演じる“渋谷裕太”は真っ直ぐでスマートな人物。自分とは少し離れた存在なので、どう構築していくのか想像するのが楽しかったです。“ズレきゅんラブコメ”ということで難しさもありましたが、出演者とスタッフの総力戦で良い“ズレ”が生まれていると思います。ぜひお楽しみに！
▼秋元真夏
マイナスな出会いから始まる晴流と菜帆の関係がお弁当によって変化していく様子に、キュンとしたり、驚いたりお腹が空いたりと、わくわくする内容になっています。私が演じさせていただく塩見麗美は、晴流をまっすぐ追いかけるあまり、どんどん愛が重くなってしまう社長秘書の役です。麗美は後輩と協力して、あの手この手で晴流を振り向かせようとします。そんな麗美の姿、そして無愛想な晴流は菜帆のお弁当でどう変わっていくのか、一緒に見守っていただけたらなと思います。
▼黒田光輝
GP帯連続ドラマに初出演なので、お話をいただいた時は率直にうれしい気持ちでいっぱいでした。この作品に黒田がいて良かったと思っていただけるよう精いっぱい撮影に挑ませていただきました。僕の演じる辛島航は、よく姉のことをいじったり、能天気な性格ですが、ご飯にだけは目がないキャラクターです。ドラマを見て国民的弟のような存在に航を感じていただけたら嬉しいです。伊野尾君とは今回がほぼ初共演で、少し緊張しましたが普段の姿とはまた違った、役者としての素晴らしさを身近でたくさん感じました。空き時間には伊野尾君から話しかけてくださり、とても優しく接していただきました！姉と甘海さんとのラブコメにどう航が入り込んでいくのか、注目してたくさん見ていただきたいです。1回とは言わず何回も繰り返し見てほしいです（笑）。この作品が、多くの人に愛されるようになってくれたらいいなと思っています。
▼おいでやす小田
晴流と菜帆、さらに恭平と志麻、絶妙に交差する想いがあって、それぞれが自分よりも相手を想うことができる愛のあるキャラクターばっかり！大祐も僕にはもったいないくらいのいいヤツで、本当に面倒見のいい晴流の兄貴的な存在です〜。現場も楽しい雰囲気で話しやすい方ばっかりで良かったです！伊野尾くん演じる晴流も高橋さん演じる恭平も、いつものお二人じゃないキャラクターを演じられてたので、役に入ったり出たり大変そうでした。見てるこっちは本当に楽しかったですが！毎週日曜日を心待ちにしていただきたい、そして、どうにもこうにも見てるとお腹が空いてくるドラマになると思います！お楽しみに！
▼高橋光臣
脚本を拝読した時に初めは、ストレートなラブコメなのかな？と思いました。いやいや、登場人物がみんな変わり者！一癖も二癖もある人物ばかりが出てきます。その中でも私演じる栗原恭平は、伊野尾さん演じる甘海晴流が勤めるパイレーツというゲーム会社の社長です。しかしながらかなりぶっ飛んだキャラクターとして登場します。なぜぶっ飛んでいるのかは、ドラマの途中で明かされますが…。そして彼の心の奥には、秘めたる思いがあります。それはどんなものなのか…。この栗原恭平という人物の心の葛藤もぜひ楽しんでもらえたらと思っております。伊野尾さんがけっこう笑いのハードルが低くて、こちらが何かすると必ず笑ってくれるのが嬉しいです。撮影のたびに救われております。甘海晴流と辛島菜帆の若いピュアな恋愛と同時に進行する、杏野志麻と栗原恭平の複雑なサブストーリーにもぜひご注目ください。
▼木村多江
すぐ頭に血がのぼる、意地っ張りなパワフル社長、志麻という役です。テンションの低い私はアクセル全開できるのか？スポーツ万能、なんでもこなす人なんてできるのか？その練習に明け暮れ、私の心はわちゃわちゃし続け…でも、筋肉痛もなんのその、撮影は楽しくて、それがみなさんに伝わるといいなあと思っています。ちょっと未熟者な社長の下で働く主人公たち。ズレきゅんだけでなく、きゅんなお弁当にもほっこりしながら、楽しく見ていただけたら嬉しいです。
