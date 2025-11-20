ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡õÌÚÂ¼ÂóºÈ¡È¥Ï¥¦¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤¬ÏÓÁÈ¤ß¥Ç¡¼¥È¡¡¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¥½¥Õ¥£¡¼¡õ¥Ï¥¦¥ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëËÜÊÔ¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¡Ê21Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¥½¥Õ¥£¡¼Ìò¤È¥Ï¥¦¥ëÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹º£ºî¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥Ï¥¦¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡¢¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾Þ¡Ë¤È¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÎÎ¹Ï©¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤¬¤¦¤ë¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡©ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¥±¡¼¥¤Ë´¶·ã¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡ãÅìµþ¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤ß¤ì¤È¹ÀÆó¤¬¡¢¡È¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¡É¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Êå«¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê²£ÉÍ¤ÎÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¯Ãæ¡¢¤¹¤ß¤ì¤¬¡Ö¤Í¤¨¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¡£ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤·¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÏÓ¤òº¹¤·½Ð¤¹¹ÀÆó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¹¤ß¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¹ÀÆó¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¸òº¹¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊâ¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Í¾±¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¹ÀÆó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¯ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¡¹¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2004Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¥½¥Õ¥£¡¼¤È¥Ï¥¦¥ë¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÇÜ¾Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢1Æü¤À¤±°ì½ï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÚÂ¼¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇÜ¾Þ¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¤è¤ê¡È¤¿¤Ã¤¿°ìÆü¡É¤ÎÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤ÎÆ±Æü¼ýÏ¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤¿ÎëÌÚÉÒÉ×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½¤ì¤¿ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ãÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë»Å»ö¤Ç¤â¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¡È¶ÛÄ¥¤È¤ÏÌµ±ï¡É¤È»×¤ï¤»¤ëÌÚÂ¼¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°Åµ¤·¡¢ÂæËÜ¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤º¤Ë¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤Ê¤É¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤µ¤¨¤â¸¶Æ°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´°àú¤Ö¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤Ç¤µ¤¨¡¢Âç½÷Í¥¡¦ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢µð¾¢¡¦µÜºê½Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÎëÌÚÉÒÉ×¤È¤¤¤¦Ä¶Âç¸æ½ê¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥½¥Õ¥£¡¼¤È¥Ï¥¦¥ë¤¬»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢2¿Í¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£ºî¤ÏÂè55²ó¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖLimelight¡×ÉôÌç¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î29Æü¡Á2·î8Æü¡Ë¤Ë¤ÆÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡ÖLimelight¡×ÉôÌç¤Ï´ÑµÒ¾Þ¡¦NETPAC¾Þ(Network for the Promotion of Asian Cinema=ºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢±Ç²è¾Þ)¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î±Ç²è³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈºîÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÉôÌç¡£
¡¡Áª¹ÍÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎVanja Kaludjercic¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î³¹¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ë°ìÂæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡£¤½¤Î¼ÖÆâ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤É¤³¤«¶»¤Ë»Ä¤ë²ñÏÃ¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Ã¤ÈµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È°ÜÆ°¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÈ¢¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£Áë¤Î³°¤ËÎ®¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Îº£¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯ÆüËÜ¤Îµ¤ÇÛ¤¬Ã¸¤¯½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÊª¸ì¤òË¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎÀÅ¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤È¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Î³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£»³ÅÄºîÉÊ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢Æü¾ï¤Ë½É¤ë¤ª¤«¤·¤µ¤ÈÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¡£¤½¤Î¡ÈÆüËÜÅª¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡É¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»ÅÁð¤ä´Ö¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤¬ÀÅ¤«¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤É¤³¤«¿´¤Î±ü¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤²¹ÅÙ¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤ëºîÉÊ¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ï¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÈTOKYO¡É¤Îµ²±¤ÈÀÅ¤«¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½éÅÐ¾ì¿·ºî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡ãÅìµþ¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤òëð¤¤¤¢¤²¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤ß¤ì¤È¹ÀÆó¤¬¡¢¡È¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¡É¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Êå«¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê²£ÉÍ¤ÎÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¯Ãæ¡¢¤¹¤ß¤ì¤¬¡Ö¤Í¤¨¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¡£ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤·¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÏÓ¤òº¹¤·½Ð¤¹¹ÀÆó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¹¤ß¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¹ÀÆó¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¸òº¹¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊâ¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Í¾±¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¹ÀÆó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¯ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¡¹¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2004Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¥½¥Õ¥£¡¼¤È¥Ï¥¦¥ë¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÇÜ¾Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢1Æü¤À¤±°ì½ï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÚÂ¼¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇÜ¾Þ¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¤è¤ê¡È¤¿¤Ã¤¿°ìÆü¡É¤ÎÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤ÎÆ±Æü¼ýÏ¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤¿ÎëÌÚÉÒÉ×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½¤ì¤¿ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ãÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë»Å»ö¤Ç¤â¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¡È¶ÛÄ¥¤È¤ÏÌµ±ï¡É¤È»×¤ï¤»¤ëÌÚÂ¼¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°Åµ¤·¡¢ÂæËÜ¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤º¤Ë¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤Ê¤É¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤µ¤¨¤â¸¶Æ°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´°àú¤Ö¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤Ç¤µ¤¨¡¢Âç½÷Í¥¡¦ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢µð¾¢¡¦µÜºê½Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÎëÌÚÉÒÉ×¤È¤¤¤¦Ä¶Âç¸æ½ê¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥½¥Õ¥£¡¼¤È¥Ï¥¦¥ë¤¬»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢2¿Í¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£ºî¤ÏÂè55²ó¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖLimelight¡×ÉôÌç¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î29Æü¡Á2·î8Æü¡Ë¤Ë¤ÆÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡ÖLimelight¡×ÉôÌç¤Ï´ÑµÒ¾Þ¡¦NETPAC¾Þ(Network for the Promotion of Asian Cinema=ºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢±Ç²è¾Þ)¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î±Ç²è³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈºîÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÉôÌç¡£
¡¡Áª¹ÍÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎVanja Kaludjercic¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î³¹¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ë°ìÂæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¡£¤½¤Î¼ÖÆâ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤É¤³¤«¶»¤Ë»Ä¤ë²ñÏÃ¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Ã¤ÈµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È°ÜÆ°¤¹¤ë»þ´Ö¤ÎÈ¢¡É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£Áë¤Î³°¤ËÎ®¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Îº£¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯ÆüËÜ¤Îµ¤ÇÛ¤¬Ã¸¤¯½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÊª¸ì¤òË¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎÀÅ¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤È¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Î³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£»³ÅÄºîÉÊ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢Æü¾ï¤Ë½É¤ë¤ª¤«¤·¤µ¤ÈÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¡£¤½¤Î¡ÈÆüËÜÅª¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡É¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»ÅÁð¤ä´Ö¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤¬ÀÅ¤«¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤É¤³¤«¿´¤Î±ü¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤²¹ÅÙ¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤ëºîÉÊ¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ï¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÈTOKYO¡É¤Îµ²±¤ÈÀÅ¤«¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£