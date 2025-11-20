XGが特別サポーターとして参加『青いマックの日』募金総額は1億2148万660円に
日本マクドナルドは、病気と向き合う子どもたちとその家族を支援するチャリティ活動『青いマックの日』を10月19日に全国のマクドナルド店舗にて実施し、募金とマクドナルドからの寄付を合わせた総額が1億2148万660円に達したと発表した。
【動画】XG・JURIN、ソロデビュー曲「PS118 (feat. Rapsody)」ミュージックビデオ
同チャリティは、全国のマクドナルド店舗で行われた支援活動で、ハッピーセット1セット購入ごとに日本マクドナルドおよびフランチャイズ法人から50円が寄付されたほか、店頭募金やPayPayでの寄付、募金付きバリューセット、募金付きXGセットの売上の一部も含まれる。寄付金は、重い病気の子どもに付き添う家族のための滞在施設『ドナルド・マクドナルド・ハウス（DMH）』を支援するため、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンに届けられた。マクドナルド店舗を、DMHC支援のテーマカラーである青色のバルーンや装飾で青く染め、テイクアウトバッグやコールドドリンクカップS／M／L全サイズ（プラスチックカップは除く）が青い限定デザインで提供された。
今年は「青いマックの日」として4年目、マックハッピーデーとして9年目を迎え、グローバルに活躍するHIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが特別サポーターに就任。メンバーの“推しメニュー”を組み合わせた期間限定セット『BLUE GALAXY SET』の販売や、等身大パネルの設置、DMH訪問動画の公開などを通じて支援活動を盛り上げた。
XGは「この企画が、病気と強く向き合っている子どもたちやご家族の方々へ、“自分はひとりじゃない”と感じてもらえるきっかけになれば嬉しい」とコメントを寄せた。
マクドナルドは今後も、子どもたちの笑顔を支える社会貢献活動を継続していくとしている。
■XG コメント
『青いマックの日』という素敵なイベントに携わることができて本当に光栄でした！そして皆さまからの温かいご支援、ご協力をいただき、 本当にありがとうございました。今回の私たちの参加がハウスの皆様の笑顔だったり、この企画を初めて知った方々の小さな一歩、勇気のきっかけに繋がればとても嬉しいなと思います。
この企画で、病気と強く向き合っている子どもたちやご家族の皆様方へ、“自分はひとりじゃない！”と感じてもらえる大きな愛のエネルギーをお届けできていたら嬉しいです。
