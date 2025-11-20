楽天は20日、中継ぎ右腕・西垣雅矢投手（26）が今年1月に結婚していたことを発表した。お相手は東京都出身の28歳会社員。西垣は球団を通じて「これから2人で支え合い、素敵な家庭を築いていきたいと思います。より一層自覚を持ち、チームの勝利に貢献できるよう精進いたします」とコメントした。

スポニチ本紙の取材によると、お相手は東京都出身の会社員で、2学年上の一般女性。早大2年冬から約5年間の交際のうち、プロ入り後は東京と仙台の遠距離恋愛を乗り越え、今季開幕前に新生活をスタートさせた。

西垣はプロ4年目の今季、投球フォームを大きくひねるトルネード気味に変更し、打者を幻惑した。リーグ2位の63試合に登板し、中継ぎながらチームトップタイの7勝1敗14ホールド、防御率1・96をマーク。終盤には勝ちパターンの一角を任されるなど、ブルペン陣に欠かせない存在となった。

飛躍を支えたのが新妻の存在だ。右腕は「いい時も悪い時も家に帰ったら、変わらずに接してくれる。食事などのサポートのおかげで凄くいい体調で1年間を過ごせた」と感謝。なかでも好物はガパオライスで「何食べたい？って聞かれたら、一旦ガパオライスって言います」と笑った。

さらなる飛躍が期待される来季に向け「活躍したのは今年が初めてなので、まずは2年連続で50試合以上に投げたい。50試合以上なら、いい場面で投げられていると思う。もう僕だけの人生ではない。しっかりと頑張りたい」と一家の大黒柱としての自覚をのぞかせた。