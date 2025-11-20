斉藤由貴の娘・水嶋凜、近影に反響「キレイになられて…」「美しい」 26歳の誕生日を報告
俳優・歌手の斉藤由貴（59）の長女で俳優の水嶋凜が18日、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告し、公開された近影に「キレイになられて…」「美しい」などと反響が集まっている。
【写真】「美しい」 「キレイになられて…」26歳迎えた斉藤由貴の娘・水嶋凜の近影
水嶋は「26さいになりました！そろそろハンター試験受けに行きたいと思います」とつづり、誕生日を報告。ロングの黒髪が印象的なソロショットをアップした。
この投稿には多くの祝福コメントのほか、「白×紫の服めっちゃ似合ってますね」「素敵な1年になりますように」「これからも俳優そして歌手としてもご活躍を楽しみにしています」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「美しい」 「キレイになられて…」26歳迎えた斉藤由貴の娘・水嶋凜の近影
水嶋は「26さいになりました！そろそろハンター試験受けに行きたいと思います」とつづり、誕生日を報告。ロングの黒髪が印象的なソロショットをアップした。
この投稿には多くの祝福コメントのほか、「白×紫の服めっちゃ似合ってますね」「素敵な1年になりますように」「これからも俳優そして歌手としてもご活躍を楽しみにしています」など、さまざまな反響が寄せられている。