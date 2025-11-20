大物感あふれるポメラニアンの子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で477万4000回再生を突破し、「肝座ってておもろい笑」「リラックスしすぎやろ笑」「こんな登場の仕方は見たことない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：箱に入った『小さな赤ちゃん犬』→家に着いて開けてみると…想像と違いすぎる『まさかの状況』】

警戒心皆無の子犬

TikTokアカウント「tanu.0728」の投稿主さんの家に、ポメラニアンの子犬がやってきたときのこと。子犬は、箱に入った状態で家へと迎えられました。「どんな反応をしてくれるかな？」ワクワクしながら箱を開けてみると、そこには想定外すぎる子犬の姿があったのです。

なんと、子犬は箱の中で熟睡していました。スヤスヤと眠る子犬に声をかけると、「ふわ～もう着いた？」と言わんばかりの落ち着いた表情で起床。箱の中が思っていた以上に気に入ったのか、まるで警戒心のない姿に思わず笑いがこみあげます…！

起き上がれなくなっちゃった！？

余程長いこと眠っていたのか、すっかり体が凝り固まっていた様子の子犬。4本の足をひとつにまとめるという独特な伸びをすると、可愛い目を投稿主さんに向けてくれたといいます。

投稿主さんに話しかけられて起き上がろうとしますが、コロコロするばかりで立ち上がることができません。そこで、投稿主さんが抱っこして箱から出してあげることに。

抱きかかえられてやっとのことで箱から登場した子犬は、「たぬ」ちゃんと命名されました。肝が据わり過ぎているたぬちゃん、きっと将来は大物になることでしょう！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「開けたら寝とるやつは初めて見た」「何回も泊まりに来てる友達の起き方」「もう大物になる未来が見える」など沢山の反響がありました。

怠惰なたぬちゃんにメロメロ♡

たぬちゃんとの暮らしが始まりましたが、家族から「たぬちゃんが元気ない」との連絡をもらった投稿主さん。慌てて様子を見に行くと、そこにはベッドで仰向けになって寛ぐたぬちゃんの姿がありました。

おもちゃを差し出してみると、たぬちゃんは仰向けのままおもちゃを咥えて遊び始めたそう。どうやらたぬちゃん、元気だけれどあまり動きたくなかったようです。マイペースなたぬちゃんに、思わず「怠惰だねえ」と突っ込んでしまったという投稿主さんなのでした。

TikTokアカウント「tanu.0728」には、たぬちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tanu.0728」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。