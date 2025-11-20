¡ÖºÇÍÎÏ¤¬µð¿Í¡×ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡±¦ÏÓ¡¢Á°ÅÄ·òÂÀ¤Îµî½¢¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡¡¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
Á°ÅÄ¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÂçÌÜÉ¸¤âÌÜ»Ø¤¹(C)Getty Images
¡¡ÀèÈ¯½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤¬¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êä¶¯Âè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅê¼ê¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÄÅìÍ¯¸è¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ±ºÎµ¼¡¤ò¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¡£
【どうなる?】まだ決まらない前田健太投手の去就!『噂の行き先はあの球団か?』マエケンの去就について語ります!
¡¡¤µ¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Ï¥ì¥¤¥º¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥¤¥Ã¥È¥ê¡¼¤Î³ÍÆÀÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿°ïºà¡£¿ÈÄ¹201¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë160¥¥íÁ°¸å¤Î¹äÂ®µå¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁà¤ë¤È¤µ¤ì¡¢º£¸å¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨ÀèÈ¯¿Ø¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤Î¤ß¤ÈÁáµÞ¤ËÅê¼ê¿ØºÆ¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºÆ¤ÓÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¹äÏÓ¤Îµî½¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï11·î19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Û¤Þ¤À·è¤Þ¤é¤Ê¤¤Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Îµî½¢¡ª¡ØÇ»¸ü¤Ï¤¢¤ÎµåÃÄ¤«¡©¡Ù¥Þ¥¨¥±¥ó¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÍË¾¤À¤È»×¤¦¡¡¡ÊÈ¯É½¤Î¡Ë»þ´ü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤º¤Ð¤ê¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö88À¤Âå¡×¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È¸«¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸Ç¯Âå¤ÇÏÃ¤»¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ç¤«¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖºäËÜÍ¦¿Í¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈºäËÜ¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëº¢¤«¤é±ï¤Î¿¼¤µ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç10Ç¯´Ö²á¤´¤¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ÜÀÒÀè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇÍÎÏ¤¬µð¿Í¡×¤È¸«¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê²¦¹ñ¤òÃå¡¹¤È¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¤Ë¤âÀèÈ¯¿Ø¤Î½¼¼Â¤ÏVÃ¥²ó¤Î·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÎÊä¶¯¤Î¹ÔÊý¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
