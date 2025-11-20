けさの最低気温は、名古屋で3.5℃まで下がるなど東海地方の各地で、今シーズン一番の冷え込みになりました。

（桜沢気象予報士）

「風が弱く、キーンと冷え込んだ朝です。足元はうっすらと白くなっていて、霜が降りているのがわかります」

寒気が入り、放射冷却が強まったため、けさの最低気温は、名古屋で3.5℃、岐阜で2.5℃、津で4.6℃と、今シーズン一の冷え込みになり、名古屋市千種区の平和公園の植物は、霜でうっすらと白くなりました。



「冷えますね芯まで。手先も冷たいです」

「布団から出るのが難しい…。30分くらいたたかっていた」

名古屋駅では寒そうにしながら歩く人の姿が目立ちました。



気象台によりますと、むこう一週間の最低気温も、平年並みか平年を下回る日が多くなる見込みです。