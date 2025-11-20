Mattさん、3時のヒロインの福田麻貴さん、かなでさん、ゆめっちさんが「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」のオープニングイベントに登場しました。



【写真を見る】【 Matt 】 「食」を学んだ1年を回顧 父・桑田真澄から「人を良くするって書いて“食”って書くんだよ」と学んだ幼少期の思い出も明かす





「着たいがあつまる。mix.tokyo」にちなんで、3時のヒロインはプライベートでも集まるのか？と聞かれると、福田さんは“お仕事で集まりすぎて...”と、プライベートでの接点はあまりないことを告白。

ゆめっちさんは“プライベートの恋バナとかはあんまりしないから、気になります”と語ると、福田さんは“忘年会する？3人で”と誘い、ゆめっちさんとかなでさんは“したい！”と声を揃えました。







ゆめっちさんは、クリスマスの予定を聞かれると“今日決めちゃおっかな〜”と、舐めるような視線を報道陣へ向け、“1番後ろのタイトな帽子を被った男性！”とタイプの記者をご指名。福田さんは“記者の方を逆ナンするって初めてじゃない？”とツッコみ、Mattさんは“これがホントの記者発表（笑）”とコメントし、笑いを誘いました。









Mattさんは、今年9月から16キロのダイエットに成功し、現在183cm・66kgのスタイルを維持しているとのこと。“自分で料理をするので、めっちゃヘルシーな感じで”とストイックな一面を見せました。



今年1年を表す漢字は「食」だそうで、“小さい時にパパに「人を良くするって書いて、食って書くんだよ」って教わった。今になって、確かにそうだなって思って。食べ物で、人って変わるのがすごく実感できた年。作り手さんの気持ちだったり、大変さ、その工程を知ることができたので、これからも良い物づくりをしていって、健康的な世の中になっていけたらいいなと思います”と、「食」への抱負を語りました。







ポップアップイベント「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」は、今月20日〜24日に東京ミッドタウン日比谷にて開催されます。



【担当：芸能情報ステーション】