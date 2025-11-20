潮田玲子、自宅の豪華クリスマスツリーを披露 バドミントンの“シャトル型”など個性派オーナメントに注目集まる「シャトルかわいー」「まさかの卓球」「素敵すぎ」
元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。自宅に飾ったクリスマスツリーを披露し、個性あふれるオーナメントがファンの間で大きな話題を呼んでいる。
【写真】バドミントンの“シャトル型”オーナメントも！自宅に飾ったクリスマスツリー披露の潮田玲子
潮田は「今年はかなり早めに出せました」「お気に入りはフクロウちゃん」とコメントし、存在感抜群のツリーを公開。
毎年少しずつ集めているというアスティエのオーナメントに加え、「息子の大好きなルービックキューブ」「娘の大好物アイスクリーム」など、家族それぞれの“推し”を選んで飾ったと明かした。「こればっかりは出会いですからねー！毎年少しづつね」と楽しげにつづっている。
なかでも注目を集めたのは、潮田らしい“スポーツ系オーナメント”。バドミントンのシャトル型だけでなく、卓球のラケット型までもが飾られ「バドミントンじゃなくてまさかの卓球ですか!?」と驚きの声も寄せられている。
ほかにも、フクロウ、コーラカップ、ウイスキーボトル、トースターなど、遊び心にあふれた飾りが並び、見ているだけで楽しくなる仕上がりだ。
コメント欄には「シャトルかわいー」「素敵すぎます」「玲子さん可愛いツリーですね」「テンション上がりますね」「フクロウ可愛い」「私もオーナメント集めしたい」など、ユニークなオーナメントに惹かれたファンからの声が相次いでいる。
