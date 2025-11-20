中国が日本産水産物の輸入を事実上停止したことについて、20日の参議院内閣委員会でも議題にあがった。

【映像】両手をポケットに突っこんだままの中国外務省のアジア局長

立憲民主党の塩村あやか議員は「再開していました日本の水産物の輸入を中国が事実上停止したというニュースがきのう夕刻に流れました。高市総理の台湾有事に関する存立危機事態の国会答弁をめぐってという形になっている」と切り出し、「政府関係者は今回の中国側の態度は前回の（尖閣諸島国有化の）2012年より明らかに強硬だと語っているということで、中国は前回と同等かそれ以上の措置を打ち出すとの見方を示しているというふうにけさの新聞にも載っています。中国が日本側の態度を見極めながら日本への経済的打撃がより深刻なカードを切ってくる懸念があるというふうに新聞にも載っているわけなんですね」としたうえで、「中国側は対外的に今回の措置を高市総理の国会答弁と結び付けて説明をしているわけできっかけを作ってしまったというふうに捉えるのが一般的な考え方ではないかと思っているんですが、官房長官の受けとめそして今後の対応を聞かせていただきたい」と質問。

木原稔官房長官は「日本産水産物の輸入を停止するという内容を中国政府から連絡を受けたという事実はございません」と否定したうえで「政府としては中国による日本産水産物の輸入規制については昨年9月に日中両政府で発表した日中間の共有された認識、これをしっかり実施していくことが何より重要であり、引き続き中国側に対して現在申請中の輸出関連施設の速やかな再登録を含む輸出の円滑化を働きかけていくこととともに、残された10都県産の水産物の輸入規制の撤廃等を強く求めていくそういった考えを持っております」と答えた。

塩村議員は「19日の記者会見で中国外務省の報道官は『中国民衆の強い怒りを招いた』と指摘しまして、『現在の状況下で日本の水産品を中国に輸出したとしても市場はないだろう』と示しているわけなんですね。ですので、『連絡があったというわけではない』とおっしゃいますけれどもそのように記者会見が行われているということを考えるとやはり今の官房長官の答弁には少し違和感を覚えるところであります。いずれにしましても総理の発言が招いた事態だと思っておりますので、あらゆる方面の危機管理をしっかり行ってこれ以上の危機を招かぬようにお願いをしたいというふうに思っております」と述べた。

木原官房長官は、20日午前の記者会見でも「中国による輸入再開の発表後、第1便となる輸出が実施されたことを受けて、現在中国側と技術的なやり取りを継続している状況だ。中国外務省の発言は承知しているが、中国側とのやり取りの逐一についてコメントすることは差し控える。今後の輸出の動向は、個別企業の意向にもかかわることから予断することは差し控える」と答えた。（『ABEMA NEWS』より）