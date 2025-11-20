¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÈÃæÈ×¤Î½øÎó¡É¤Ï¡Ä¡©¡Ö¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤Ï±óÆ£¡×ÂåÉ½OB¤¬²òÀâ¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æº´Ìî¤äÆ£ÅÄ¤é¼ã¼ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
11·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Êú¤¨¤ëÃæÈ×¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡È½øÎó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÉ½OB¤ÇÈÖÁÈMC¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤¬¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤äÁ°²ó¤ÎWÇÕ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁê¼êÁª¼ê¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡Ä¡×±óÆ£¤Î¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼
ËêÌî¤Ï¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁ°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¼éÅÄ±ÑÀµÁª¼ê¤È±óÆ£¹ÒÁª¼ê¡¢ÅÄÃæÊËÁª¼ê¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢º´Ìî³¤½®Áª¼ê¤äÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥ÞÁª¼ê¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂåÉ½¤ò»¶¤ê´¬¤¯ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢³ùÅÄÂçÃÏÁª¼ê¤¬ËÜÍè¤Ï°ìÎóÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº´Ìî¡¢±óÆ£¡¢ÅÄÃæ¡¢¼éÅÄ¡¢¤¬¥¢¥Ä¤¤¡×¤È4¿Í¤ò¿äÁ¦¡£ÈÖÁÈ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¥Ã¥È¥óÀ¾Â¼¿¿Æó¤Ë¡Ö¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±óÆ£¡£ÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÇÂÉ¼è¤êÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÁª¼ê¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤±óÆ£¤ò¿ä¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÏ¢Àï¤À¤È¤«¡¢É¸¹â¤äµ¤²¹¡¢»þº¹¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¼ã¤¤º´ÌîÁª¼ê¤äÆ£ÅÄÁª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È²òÀâ¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊ£¿ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÃæÈ×¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ë