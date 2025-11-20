Í¿ÌîÅÞ¡¢µ¶¾ðÊó½ä¤êµÄÏÀ¡¡½°±¡·ûË¡¿³¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç½é
¡¡½°±¡·ûË¡¿³ºº²ñ¤Ï20Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤ÎÆ¤µÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Í¿ÌîÅÞ¤Ïµ¶¾ðÊó¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹ÂÐºö¤Ê¤É¤ò½ä¤êµÄÏÀ¡£¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼çÎ¾ÅÞ¤Ï¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤ÎÂç¶úÇî»Ö»á¤Ï¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤¬ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Î»³¸ýÁÔ»á¤Ï¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢µ¶¾ðÊó¤Îºï½ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À©ºÛ¶â¤â²Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤è¤ê¤â¡¢Í³²¾ðÊó¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ¤µÄ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢»ÞÌî¹¬ÃËÁ°²ñÄ¹¤é¿³ºº²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¶¾ðÊóÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë³¤³°Ä´ººÆâÍÆ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£»ÞÌî»á¤ÏË¬Ìä¹ñ¤Î¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ä¹ñ²È¤ÎÀ¯¼£ÅªÃæÎ©¤Èµ¶¾ðÊóÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢µÄÏÀ¤òÁêÅö¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£