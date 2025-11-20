大分県中津市の東九州自動車道で19日午後、軽乗用車と大型トラックが正面衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた夫婦2人が死亡しました。重体だった20代女性は、その後意識が回復したということです。

【写真を見る】東九州道で大型トラックと正面衝突 軽乗用車の夫婦2人死亡、同乗の20代女性は意識回復 対面通行区間で軽乗用車が飛び出しか

警察によりますと、事故は19日午後2時すぎ、東九州自動車道の中津インターと福岡県境の間の上り線で発生。男女4人が死傷し、身元が判明しました。

死亡したのは、軽乗用車を運転していた福岡県直方市の会社員・小溝義史さん（62）と、妻の知美さん（56）。同乗の千葉県木更津市に住む25歳女性は両大腿骨を骨折し、一時意識不明の重体となっていましたが、その後意識が回復しました。

大型トラックを運転していた大分市の男性会社員（49）は左足の骨を折る重傷で、命に別状はないということです。

現場は片側1車線の対面通行区間で、道路中央にはラバー製のポールが設置されています。

警察は軽乗用車が対向車線に飛び出したとみて、事故の原因を調べています。