タンス預金が「400万円」に！ 銀行に預けたいですが、一度に預けると「税務署」にバレて課税されますか？“会社員時代の貯金”なら問題ないでしょうか？

タンス預金とは？

タンス預金とは、銀行などの金融機関に預けず、自宅のタンスや引き出しなどに保管する現金のことです。

身近なところにお金を置くのは「今すぐ使える」という意味でメリットがないわけではありませんが、自然災害による消失や盗難といったリスクが付きまといます。

また、税務の面でも金額やお金の出どころによっては税務調査の対象となり、脱税と見なされればペナルティを科されることもあります。

タンス預金をする際はリスク対策や税金の申告を済ませることが大切です。加えて、自宅内で起こり得る物理的なトラブルを避けるためにも、1つの場所にお金が集中するのを避ける人もいます。今回の例のように400万円であれば、1ヶ所に置くお金を数十万円程度にとどめておくなど工夫して保管するのも良いかもしれません。



タンス預金がバレたら課税されるの？

400万円を銀行に預けるという今回のケースでは銀行で本人確認は求められるものの、直ちにタンス預金であることがバレて、課税の対象になることはありません。ただし一般に、不自然なお金の流れがある場合には税務調査の対象となることがあり、これによって税金が課されるケースがあります。

税務調査とは「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」を図ることを目的として、税務署が税金の申告・納付漏れが生じることのないよう行うもので、税務調査の対象となった場合には原則として事前通知があります。

銀行で高額な入金があった場合などは個人に対しても税務調査が入ることがあり、税務調査により税金の申告漏れが発覚した場合は追徴課税を受けます。

タンス預金の出どころが源泉徴収で課税された給与所得の場合は、タンス預金にしていたことが明るみに出たとしても、税務上の問題はありません。

しかし、副業や贈与などで得た無申告のお金をタンス預金にしていた場合は追徴課税の対象となる可能性があります。悪質だと認められる場合は脱税と見なされて刑事罰が下されることもあることにも注意しましょう。



まとめ

タンス預金は自然災害による消失や盗難、遺産相続時のトラブルなどといったリスクがあり、金額やお金の出どころによっては税務調査の対象となることもあります。

無申告のお金をタンス預金にしていると追徴課税の対象となることに注意が必要です。

タンス預金をする際は、税金やタンス預金のリスクについてもよく理解し、あらかじめ申告の済んだお金を保管するよう留意しましょう。

執筆者 : 梅井沙也香

FP2級