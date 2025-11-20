JO1×INIの新ユニット「JI BLUE」がサッカー日本代表公式アンバサダーに…メンバー考案の“掛け声”やユニフォームの着こなし術まで披露
公益財団法人日本サッカー協会(JFA)とアディダスジャパンは、2025年11月10日にJFA・アディダス 「サッカー日本代表2026」キャンペーン共同発表会を開催。アディダスジャパンより、新ユニフォームの開発背景およびコンセプトが発表されたほか、ゲストとしてSAMURAI BLUE(サッカー日本代表)の久保建英選手、南野拓実選手、中村敬斗選手が登壇。新ユニフォームの感想や、ワールドカップへ向けた目標に関するトークセッションを行った。
【写真を見る】池粼理人さんの掛け声で盛り上がる「JI BLUE」メンバーたち
さらにイベントの後半には、JFAから「最高の景色を2026」を合言葉に、選手たちと“世界一への挑戦”をともにするオフィシャルアンバサダーの就任発表が行われ、グローバルボーイズグループJO1とINIから選出された12名による特別ユニット「JI BLUE(ジェイアイ ブルー)」のメンバーがステージに登壇。それぞれがアンバサダー就任の意気込みを語り、会場を盛り上げた。
■「JI BLUE」メンバーがアンバサダー就任の意気込みを語る
国民的オーディション番組の出身で、応援の力の強さ、尊さを誰よりも知っているJO1とINIのメンバーたち。そんな彼らだからこそ、サッカーと音楽の力を融合させて、SAMURAI BLUEの応援の輪を世界中に広げるとともに、夢を追い続けるすべての人々の挑戦を後押しする役割を担ってくれるはず……という期待を込めて、「JI BLUE」は結成されたという。
メンバーは、與那城奨さん(JO1)、西洸人さん(INI)、白岩瑠姫さん(JO1)、河野純喜さん(JO1)、佐藤景瑚さん(JO1)、 田島将吾さん(INI)、郄塚大夢さん(INI)、後藤威尊さん(INI)、 川西拓実さん(JO1)、金城碧海さん(JO1)、佐野雄大さん(INI)、池粼理人さん(INI)という構成で、ユニット結成の経緯については以下のように語られた。
「このたび、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーとして、新ユニット『JI BLUE』を結成することになりました。『JI BLUE』は、JO1とINIのふたつのグループからサッカーを愛するメンバーによるスペシャルユニットとして、全員で話し合い、僕たちのIdentityであるJO1の“ジェイ”とINIの“アイ”に、サッカー日本代表に受け継がれる“青・BLUE”をお借りして、このユニット名をつけました。
普段はJO1・INIともに、別々のグループで活動している僕たちですが、どちらもファンの皆さんの応援の力で、オーディションからデビューした、グローバルボーイズグループです。JAM・MINIというファンの皆さんの“応援の力”に背中を押され、今日までたくさんの挑戦を続けてこられた僕たちだからこそ、メンバー全員が“応援の持つ無限の可能性”を心の底から信じています。
新ユニフォームを着させていただいて、僕たちも気合が入っています。応援の力に支えられている僕たちだからこそ、サッカーを愛する気持ち、日本代表チームの皆さんを応援する気持ちとともに団結し、全力で頑張っていきます！最高の景色を皆で見届けるために、『JI BLUE』がサポーターの皆さんと一緒になって、日本代表に世界一の追い風を吹かせていきます！」
■新ユニフォームの着こなしやメンバーが注目する選手を深掘り
就任発表に続き、壇上ではメンバー一人ひとりが「JI BLUE」としての活動に対する意気込みや、オフィシャルアンバサダーに就任した率直な感想、さらにはユニフォームの着こなしポイントなどを語るトークコーナーが展開。その模様をインタビュー形式で紹介しよう。
――アンバサダー就任が決まったときの率直な感想をお聞かせください。
【河野純喜】「とにかくびっくりしました。ワールドカップは昔からずっと観ていて、最近あった日本代表とブラジル代表の試合ももちろん観させていただいたんですけど、まさかオフィシャルアンバサダーに選ばれるなんて…。サッカーをやっていた身としては(法隆寺FC[奈良県社会人サッカーリーグ1部]の所属選手として、第25回全国クラブチームサッカー選手権大会の全国大会に出場)、本当に夢のようなことが起こったなと思っています。頑張ります！」
【西洸人】「僕も高校まで部活でサッカーをしていて、そのころはサッカーに夢中で。それこそ小さいころは、サッカー選手になることが夢だったんですけど、今こうして、アーティストとして、アンバサダーとして、このような形でサッカーに関われることをとても誇りに思っています」
――ユニフォームを着た瞬間、どんな気持ちになりましたか？
【佐野雄大】「ユニフォームを着た瞬間、テンションが上がりすぎちゃって。日本代表の皆さんを応援する立場として、このユニフォームを着られることをすごく誇りに思いますし、世界に挑む選手たちを間近で応援できるということで、すごくうれしい気持ちになりました」
――皆さん、こだわりの光る着こなしをされていますが、本日のユニフォームの着こなしポイントを教えていただけますか？
【田島将吾】「今回は、選手の皆さんと並んだ時に違いが出るように、メンバー全員、スラックスと革靴で合わせてきました。オフィシャルアンバサダー就任発表の会見の場でもあるので、フォーマルな雰囲気を意識した感じです。あと、個人的なこだわりなんですけど、僕自身はカンフーシューズを履いてきました」
ここで田島さんがカンフーシューズを披露すると、メンバーからは「いいじゃん」「こうした場にも合うし、カジュアルな感じでカッコイイ」といったコメントが飛び出し、和やかな雰囲気に。続けて田島さんは以下のように話した。
【田島将吾】「歩いても疲れないので、このまま応援にも行けます。SAMURAI BLUEを応援する時はこんな感じで着崩したりすると、おしゃれでいいんじゃないかと。デザインがおしゃれだから、いろんなファッションに組み込めるのがいいですね」
――サッカーの試合は、いつもどのように応援されていますか？
【川西拓実】「ワールドカップの時期は夜更かしして、ほぼ全試合観ています。実は今日も、夜中の3時くらいまでサッカーの試合を観ていて。本当は眠たいはずなんですけど、ユニフォームを着ると気合が入って、完全に目が覚めました。このあと続けて、5試合くらいは観られそうです！」
――注目されている選手はいますか？
【川西拓実】「南野拓実選手です。名前が同じ“拓実”ということで親近感が湧いて。めちゃくちゃ個人的な理由なんですけど、応援しています」
【後藤威尊】「僕は小学生のころ、よく家族や所属していたクラブチームの方に、サッカーの試合に連れて行ってもらったんですけど、そこではカップラーメンを食べながら試合を観る…というのが定番で。あのときのカップラーメンの味が格別で忘れられなくて、今でもよく、試合を観るときはカップラーメンを食べながら応援することが多いですね」
こちらに対し、メンバーからは「試合を観ながらだと時間の経過がわかるから、3分待つのにはちょうどいいね」や「まさにワールドカップラーメン…ということか」など、さまざまなコメントが飛び出すものの、後藤さんは「実は待ちきれなくて、試合が始まる前には食べきってしまうんです」と返し、客席を沸かせた。
――合言葉の「最高の景色を2026」にちなみ、皆さんが見たい景色を教えてください。
【與那城奨】「やはり、日本代表の皆さんがワールドカップで活躍されている姿、その景色を観たい…というのが一番ですが、ただ観るだけでなく、僕たちも心の底から応援したいと思っていて。自然と声が沸き出てくるようなカッコいい姿を拝見しながら、もっともっと応援したいので、ぜひ、優勝するところを間近で観させていただきたいです」
【郄塚大夢】「“最高の景色”という合言葉には、結果だけじゃなく、そこに行きつくまでの過程も含まれていると思うので。選手の皆さんの挑戦、その一つひとつを見守って、応援して。ワールドカップに至るまでの経緯もすべて含めて、最高の景色として楽しみたいなと思っています」
――オフィシャルアンバサダーということで、最前線で試合を観られることになると思いますが、ファンの皆さんのユニフォームの着こなしも気になったりしますか？
【與那城奨】「そうですね。僕たちはいま、フォーマルな雰囲気に合わせていますが、試合の会場では顔にペイントをしたりとか、いろんな方法で日本代表を応援される方たちがいらっしゃると思いますので、そこにも注目しながら、一緒に盛り上げていきたいなと思っています」
――グループの枠を超えた特別ユニット「JI BlUE」について。この結成について、どんな化学反応を期待しますか？
【佐藤景瑚】「普段は先輩、後輩なんですけど、お互いのグループのよさを吸収し合って、刺激し合えたらいいなと思っています。とはいえ、やっぱり先輩、後輩なんでね。敬語はちゃんと使う…とかね。そのあたりは厳しくいこうかと(笑)」
【池粼理人】「普段は別々のグループなんですけど、サッカーという共通のテーマで、一緒に熱くなれることが今から楽しみです。すでに何度か撮影はしているんですけど、掛け声を考えたりするなかで一体感が自然に生まれて。これからさらにチームワークも深まっていくと思います」
この回答を受けて、MCから「皆さんのやっている掛け声を聞かせていただけますか？」と振られると、メンバーの間に緊張が走る。実は池粼さんが思いつきで言ったことで、具体的な掛け声は決まっていなかったそうだが、咄嗟に「ほら、よくやってるじゃん。俺が『JI』って言ったら、皆で『BLUE』って言うやつ。あれだよ、あれ！」と伝えると、メンバー全員がそれを察知して、「JI」「BLUE」の掛け声を連呼。これには会場も盛り上がり、メンバーからも「これいいね」「初めてやったけど、けっこう盛り上がるね」といったコメントが飛び出した。
――ここからアレンジを加えて、日本代表の正式な応援の掛け声になるといいですね。それでは最後に、オフィシャルアンバサダーとしての今後の意気込みをお聞かせください。
【金城碧海】「家族や友達はもちろん、普段あまり話さない別のコミュニティの人との会話のきっかけにもなるくらい、ワールドカップは僕自身にとっても憧れで、ずっと見続けてきたものになります。それにこうして関われることを光栄に思っています。子どものころに自分が感じていたワクワク感を、今度は僕たちが皆さんに伝えていけたらと思っていますので、今後ともよろしくお願いします」
【白岩瑠姫】「日本代表の選手の皆さんにとって最高の追い風になれるように、僕たち自身もこれから一生懸命、活動させていただきます。そして、日本のサッカー熱がますます盛り上がっていくように、いろんなことを考えて準備している最中ですので、そちらもどうぞお楽しみに。皆で一緒にサッカー日本代表を応援しましょう。これからよろしくお願いします」
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
