乃木坂46筒井あやめ、手編み帽子ショット披露「多才すぎ」「デザイン可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】乃木坂46の筒井あやめが11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手編みの帽子の写真を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46メンバー「デザイン可愛い」手編み帽子
編み物好きとして知られる筒井は毛糸と裁縫針の絵文字とともに、毛糸の帽子を身に付けたショットを公開。冬らしい厚手の毛糸の手編みの帽子姿を披露している。
この投稿にファンからは「素敵な帽子」「冬っぽいデザイン可愛い」「器用で憧れ」「多才すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部
◆筒井あやめ、手編み帽子披露
◆筒井あやめの手編みが話題
