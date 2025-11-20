「今日好き」榊原樹里、コート×ロングブーツから美脚スラリ「スタイル良すぎ」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が11月18日、自身のInstagramを更新。ショートコートのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル良すぎ」コート×ロングブーツから圧巻脚線美
榊原はグレーのショットコートに膝下までのロングブーツの冬のコーディネートで屋外のベンチに座ったショットや夕暮れ時の海辺でのショットを公開。スラリと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「輝いてる」「スタイル良すぎ」「憧れる」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
◆榊原樹里、ショートコート×ブーツの冬コーデで美脚披露
◆榊原樹里の投稿に反響
