「テラハ」島袋聖南、夫・石倉ノアとバリ島満喫 美ボディ際立つビキニショットに「絵になる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が11月18日、自身のInstagramを更新。バリ島でのビキニショットや夫・石倉ノアとの2ショット動画を公開した。
【写真】「テラハ」出演美女「絵になる」圧巻スタイルが目を引くビキニ姿
島袋は「リバープールでリラックス」と記し、緑に囲まれた豪華プールの中に座った写真を公開。ビキニ姿で美しいボディラインを披露した。また「ロックバーからみるサンセットは心に残る絶景」と思い出を綴り、夕日の沈む海をバックに石倉と乾杯する動画も公開している。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「ずっとお幸せに」などと反響が寄せられている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆島袋聖南、バリ島ビキニショット公開
◆島袋聖南の投稿に反響
