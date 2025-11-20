22日(土)からの3連休は、行楽日和の所が多くなりそう。25日(火)頃の雨のあと寒気が流れ込みますが、影響は北日本が中心。12月スタートも気温は高めで、本格的な冬の到来はもう少し先に。

3連休は行楽日和の所が多い

明日21日(金)は前線が北日本を通過後、寒気が流れ込むでしょう。北海道は雨から雪に変わり、東北や北陸は断続的に雨が降りそうです。雷を伴って降り方が強まることもあるでしょう。関東から九州、沖縄は広い範囲で晴れる見込みです。





22日(土)と23日(日)は晴れる所が多く、行楽日和。紅葉が見頃を迎えている九州から関東では紅葉狩りが楽しめるでしょう。3連休最終日の24日(月)振替休日は西から天気が下り坂となり、日本海側を中心に雨が降りそうです。25日(火)は太平洋側にも雨雲がかかり、一時的に雨脚が強まる所もあるでしょう。26日(水)は北日本を中心とした冬型の気圧配置に変わり、北海道や東北北部は平地でも雪の降る所がありそうです。27日(木)は次の低気圧が近づき、西日本を中心に雨が降るでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、23日(日)は九州や四国で20℃くらいまで上がる所もありそうです。最低気温は平年並みか高く、日ごとの差が大きいでしょう。25日(火)頃に冷え込みが和らぎますが、27日(木)は名古屋で4℃など、急に寒くなりそうです。体調管理にご注意ください。

12月スタートも気温高め 本格的な冬はまだ

28日(金)は西から天気が回復しますが、傘マークがない関東や東北の太平洋側でも雨の降る時間がありそうです。北陸や東北と北海道の日本海側は、断続的に雨が降るでしょう。



29日(土)以降は、沖縄や九州から関東では晴れる日が多くなりそうです。北陸は曇りや雨の日が続くでしょう。東北と北海道は太平洋側で日差しが届きますが、日本海側は雨や雪の降る日が多くなりそうです。



最高気温は、全国的に平年並みか高い日が多いでしょう。九州から関東で15℃を超える所が多く、昼間はまだ秋物の服が活躍しそうです。最低気温は北日本を中心に平年より高いですが、朝晩は寒く感じられるでしょう。