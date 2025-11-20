福岡の魅力はグルメだけじゃない!?出張や旅行客必見！車なしで行ける最強の温泉3選【九州の日帰り温泉vol.9】
福岡といえばもつ鍋、とんこつラーメン、水炊き、焼き鳥…とおいしいご当地グルメが目白押しで、福岡にちょっと転勤しようものなら胃袋をガッツリとつかまれ「福岡から帰りたくない」という沼に陥ってしまう「福岡ブラックホール説」がささやかれる世にも恐ろしい土地である。そんな福岡へ出張や旅行で訪れた際は、お腹パンパンになるまでグルメを楽しむのもいいが、腹ごなしにちょっと温泉に立ち寄ってみてはいかがだろうか？
【写真】露天エリアは広く、海の匂いを感じられる
「福岡市への出張や旅行ではレンタカーは借りないし…」と心配される人もご安心！今回紹介するのは“車がなくても行ける”という気軽さをコンセプトにセレクトした日帰りの街中温泉である。「福岡市街地で温泉？」と他県民からしたら意表を突く本企画だが、出張の疲れや旅の歩き疲れを癒やしてくれてなかなかいいものである。
■観光スポットも！海の玄関口・博多埠頭に建つ「波葉の湯」
国内の各エリアを行き来するフェリーや市営渡船、そしてクルーズ船も発着する、福岡の“海の玄関口”と呼ばれる博多埠頭。そんな博多埠頭にはウォーターフロントの商業施設「ベイサイドプレイス博多」があり、その一角に「みなと温泉 波葉の湯」がある。まさに潮風と海の香りを感じられる温泉施設だ。すぐ隣には博多を象徴するタワー・博多ポートタワーの姿も。博多ポートタワーは、東京タワーや通天閣などの設計を手がけた内藤多仲さんによる設計で「タワー6兄弟の末っ子」と呼ばれており、市街地を一望できる無料の展望室も。観光や出張の際にちょっと立ち寄るスポットとしてもおすすめだ。今回は、そんな好立地にある「波葉の湯」の支配人・東さんに話を伺ってみた。
■【公共交通機関で行く】博多駅や天神からの主なアクセスは？
博多駅からタクシーを使っても10分強で到着するエリアだが、公共の交通機関を使っても気軽にアクセスができる。東さんに訊ねてみると「JR博多駅の博多口にある西日本シティ銀行前から『博多ふ頭行きバス(99番)』が出ています。所要時間は約20分で終点で下車すればいいのでわかりやすいと思います」とのこと。さらに福岡の繁華街・天神エリアからのアクセスも聞いてみると「天神ソラリアステージの前から『博多ふ頭行きバス(90番)』に乗って終点下車していただければすぐ目の前です。所要時間は約8分です」と教えてくれた。ちなみに、福岡市営地下鉄を利用する場合の最寄り駅は「中洲川端駅」となり、徒歩約18分で到着。歩いて行けなくもない距離である。
■【温泉施設の魅力】どんな過ごし方ができる？
温泉施設について、支配人の東さんにさらに詳しく話を聞いてみた。
――出張や観光で訪れた人が手ぶらで行っても大丈夫でしょうか？
もちろん、手ぶらでご来館いただいて大丈夫です。波葉の湯オリジナルおぼろタオルや使い捨てタオルの販売もご用意しております。シャンプーやボディソープ、化粧水などのアメニティも浴室・脱衣所にございますので、気軽にご来館ください。
――露天風呂エリアはとても広くて、たくさんの湯舟がそろっていますね。おすすめの湯舟はありますか？
「源泉ぬる湯」の源泉かけ流しの浴槽がございましておすすめです。慢性の皮膚炎でお悩みの方にぜひごゆっくりとご利用いただきたいです。また、浴槽ごとに温度が異なるので、お気に入りの湯舟を見つけてお楽しみいただければと思います。
――岩盤浴も人気ですよね。岩盤浴のおすすめポイントについて教えてください。
温度や効果の異なる7種の岩盤浴があり、身体の中からじわじわと汗をかくことで健康増進が期待できます。おすすめポイントとしましては、女性専用の部屋や漫画を読みながらくつろげる部屋があることでしょうか。寝転がって長時間おくつろぎいただいております。
――「れすとらん波葉」はランチタイムはもちろん、夜遅くまで営業されているので使い勝手がいいですよね。
22時ラストオーダーの22時30分まで営業しています。入浴や岩盤浴の前後、または合間での腹ごしらえにご利用いただいておりますが、実はお食事のみでの利用も可能でございます。おひとりさまでのご利用から宴会まで受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせくださいね。うどんやそば、定食メニューが人気です。
――温泉利用者から生の声や口コミなどが届いておりましたらお聞かせください。
男性はサウナを増設したことで、これまで発生していた待ち時間がなくなって利用しやすくなったとのお声をいただきました。女性のお客様からは女性専用スペースやレディースデーを増やしたことが好評で、ReFaのシャワーヘッドを完備していることも喜ばれております。
支配人の東さんによると「そのほか毎月さまざまなイベントを催しているので、ぜひ公式サイトやSNSをチェックしてご来館いただければうれしいです」とのこと。ベイサイドプレイス博多でも、グルメフェスやお祭りなど時期によってさまざまな催し物を開催しているので併せてチェックしてみて！
【みなと温泉 波葉の湯】
福岡県福岡市博多区築港本町13-1／092-271-4126
〈大浴場〉
■入浴料：中学生以上平日1100円、土日祝1250円※0歳〜小学生500円
■岩盤浴(入浴料込)：中学生以上平日1780円、土日祝1980円※小学生1000円
■営業時間：10時〜23時(最終受付22時15分)
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：カルシウム-ナトリウム塩化物泉
■湯の特徴・効能：きりきず、やけど、慢性皮膚病や慢性婦人病など
〈貸切風呂〉
■入浴料：1室90分3900円※4名まで・1名増えるごとに900円
■営業時間：10時〜22時30分(最終受付21時)
■貸切風呂の種類：貸切半露天5
■非日常世界へ！無料循環バスで行ける山奥温泉「那珂川清滝」
次に紹介する温泉は、福岡市に隣接する那珂川市にある「源泉野天風呂 那珂川清滝」である。那珂川の山深い場所に位置し、人里離れた非日常の雰囲気が漂う温泉施設だ。ここまで聞くと、福岡市でもなければアクセスが悪そうな山奥に、車なしでどうやって行くのか!?という疑問が湧いてくるだろう。ご安心あれ！この温泉、車がなくてもラクラク行けちゃう温泉施設なのである。しかも無料で行けるとくればうれしい限り！一体どういうことなのか？那珂川清滝を運営する株式会社和楽の眞鍋さんに話を聞いてみた。
■【公共交通機関で行く】那珂川清滝までの主なアクセスは？
「西鉄大橋駅から無料巡回バスを出しています」と教えてくれた眞鍋さん。西鉄大橋駅から那珂川清滝までの所要時間は無料巡回バスで約30分だという。気になるのは、その便数だ。「基本的に行きは1日18便、帰りは19便運行していますので、行き帰りそれぞれ1時間に2本ほど出ていることになります」と教えてくれた。これは十分な本数であろう。行きは9時30分が始発となり、帰りは21時20分が最終。詳しい時刻表は公式サイトに掲載されているのでチェックをしよう。ちなみに、福岡の中心街・天神から西鉄大橋駅までのアクセスは、西鉄天神大牟田線の特急・急行で2駅、普通で5駅となり、所要時間は特急・急行で4、5分、普通で6、7分となる。
■【温泉施設の魅力】どんな過ごし方ができる？
那珂川清滝の魅力について眞鍋さんに引き続き、話を聞いてみた。
――出張や観光で訪れた人が手ぶらで行っても大丈夫でしょうか？
手ぶらでOKです。フェイスタオルの販売、バスタオルの貸し出し(どちらも250円)をしています。浴場にはシャンプー・トリートメント・ボディーソープをご準備しておりますし、男女パウダールームには化粧水や乳液などを設置しており、アメニティは充実しています。男女ともにReFaのドライヤーも取りそろえております。お客様の“美”に対するお声に寄り添った施設づくりを心がけています。
――露天風呂エリアは山の斜面を登っていくたびにいろんな湯舟があり、野趣満点ですね。
おっしゃる通り、当館は山を拓いて建設した建物になりますので露天風呂から美しい自然の景観を望むことができます。特に、男女ともに一番上のエリアにある「滝見風呂」からは満天の星と滝を見ながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
――湯の泉質はいかがですか？
少しとろみのある泉質で、湯上がりには肌の垢が取れ、すべすべな触り心地を実感いただけると思います。毎月初めには内湯にて替わり湯も開催しておりますので、趣向が異なる湯舟を月替わりでお楽しみいただけると思います。
――お食事処「棗(なつめ)」は高い天井に梁が巡らされた素敵な雰囲気ですね。人気メニューやおすすめのメニューを教えてください。
清滝を代表する人気定番メニュー「清滝御膳」がございます。季節の食材を盛り込み、彩り豊かで豪華に仕上げた御膳です。そのほかでは、春夏秋冬それぞれ限定メニューをお出ししております。今季の秋メニューですと「特選石焼麻婆豆腐御膳」が今とてもご好評いただいている一品です。職人たちが手掛ける自慢の料理ばかりで、お食事のみでご来館されるお客様もたくさんいらっしゃいます。ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。
――福岡市内からたったの30分で、まるで山深い温泉地へ旅行に訪れた気分です。1日ゆっくり過ごされる方も多いのではないでしょうか？
朝から夜まで滞在されるお客様は多いですね。大切な一日を清滝で過ごしていただけるのはとてもうれしいです。当館には無料の足湯や休憩所が2カ所ございます。館内着や毛布の貸し出しもございますので、本を読んだり、少しお昼寝したり、時間を忘れてお過ごしいただけます。岩盤浴やエステもございますので、ぜひフルコースでご滞在いただければと思います。
――岩盤浴もあるんですね！どんな岩盤浴ですか？
当館の岩盤浴はシンプルな1種類となっております。使用している石は「トルマリン鉱石」「ゲルマニウム鉱石」「峰蘇石」です。新陳代謝の活性化や、疲労回復に期待ができます。岩盤浴利用のための浴着などは料金に含まれておりますので、こちらも手ぶらでOKです。水分補給用のお水も無料でお好きなだけご利用いただけます。
2025年8月から男女ともに遠赤外線サウナがリニューアル、9月に男性ロウリュサウナがリニューアルし、レトロな趣から一変、間接照明が輝く洗練された雰囲気となっている那珂川清滝。利用者たちからは「湯舟の種類が多くて、1日ゆったり過ごせてあっという間に時間が過ぎる」「巡回バスがあることで温泉に入って食事して飲んで…ができる！アクセスがよくて助かります」「食事がとてもおいしい」という声が届いている。福岡出張・旅行の際は、約30分の無料循環バスでたどり着く非日常世界に立ち寄るのはどうだろうか？いつもとは違う“福岡の顔”を知るこの上ない機会だ。
【源泉野天風呂 那珂川清滝】
福岡県那珂川市南面里326／092-952-8848
〈大浴場〉
■入浴料：平日大人1400円、土日祝大人1600円※会員料金あり※3歳〜小学生は全日600円
■岩盤浴：平日大人1000円、土日祝1200円※会員料金あり※3歳〜小学生は全日600円
■営業時間：10時〜22時(最終受付21時)
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：アルカリ性単純泉
■湯の特徴・効能：関節リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、冷え性、胃腸機能の低下、軽症高血圧、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、ストレスによる諸症状など
〈貸切風呂〉
■入浴料：1室50分平日3500円・土日祝日3900円※会員料金あり
■営業時間：10時〜22時(最終受付21時)
■貸切風呂の種類：貸切露天4
■博多駅から直結！「都ホテル 博多」でラグジュアリー温泉を
最後に紹介するのは、ワンランク上の贅沢が味わえる「都ホテル 博多」。博多駅から直結で行けるアクセス抜群の温泉スパで、博多駅筑紫口の正面に建つ。3年半にも及ぶ大規模な建て替え工事を経て「都ホテル 博多」は、2019年9月にリニューアルオープン。その際に天然温泉のスパ「SPA lucida(スパ ルシーダ)」を新設し、博多駅地下通路からも直結でアクセスできるようになった。最上階にある「SPA lucida」は通常は宿泊客の利用となるが、「温泉SPA & アフタヌーンティープラン」を使えば日帰りでも利用可能。旅の疲れも仕事の疲れもぶっ飛ぶラグジュアリーな時間を過ごすことができる。
■【博多駅直結】博多駅からのアクセスは？何番出口を目指せばいい？
「博多駅直結」と言っても、入り組んだ駅構内。旅行者や初めて訪れた人にとってはどこへ向かっていいか難しいだろう。そこで今回取材を担当してくれた「都ホテル博多」のセールス&マーケティング部・浮城さんにアクセスを訊ねてみると「博多駅地下の東7番出口からすぐです。徒歩約1分でたどり着けると思います」とのこと。博多駅構内には案内板が各所に出ているので「東7番出口」を目指そう。
■【日帰りプランの魅力】温泉SPA & アフタヌーンティープランとは？
引き続き浮城さんに、温泉スパが利用できる日帰りプランについて詳しく尋ねてみた。「温泉SPA & アフタヌーンティープラン」とは一体どのような内容で、気になる料金はいくらなのだろうか？
――「温泉SPA & アフタヌーンティープラン」はセットプランになるんですよね。温泉スパと何がセットになっているのでしょうか？
カフェで提供している季節のアフタヌーンティーとのセットプランになります。季節ごとにパティシエが試行錯誤を重ねて考案して生み出すオリジナルのアフタヌーンティーで、カフェで根強い人気を誇っています。
――かわいいスイーツがたくさんのアフタヌーンティーは見ているだけで顔がほころびます！11月ころはどのようなスイーツがいただけるのでしょうか？
11月は栗、芋、りんごなどを使用した秋の味覚をたっぷり感じられるアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。秋の味覚のアフタヌーンティーは11月末までですが、12月からはクリスマスアフタヌーンティー、そのあともアフタヌーンティーとのセットプランは販売を行う予定です。
――温泉スパへは手ぶらで行っても大丈夫ですか？
はい、手ぶらでご利用いただけます。バスタオル、アメニティ類などは男女それぞれ内湯に常設しておりますので、ご自由にお使いください。
――水着もレンタルできると聞きましたが…？
はい、男女それぞれ25着ずつほどご用意しております。さまざまなスタイルの水着を取りそろえており、男性用は1000円、女性用は1500円でお貸出ししております。
――温泉スパではみなさんどのような時間を過ごされていますか？「SPA lucida」の魅力やおすすめの過ごし方は？
博多駅や飛行機の離着陸を眺めながら温泉スパを利用できるのは、駅近な都ホテル博多だからこその魅力です。温泉スパのプールサイドでドリンクやフードを楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただくのがおすすめです。
――魅力たっぷりの「温泉SPA & アフタヌーンティープラン」ですが、気になるのは料金です。おいくらでしょうか？利用時間の制限はありますか？
料金は6500円となります。スパ付きアフタヌーンティープランでの利用は19時までとなっております。最終入場が18時となりますのでご注意ください。
――ホテル内にはカフェのほかにもレストランがありますが、日帰り利用はできますか？
朝食・ランチ・ディナーすべて、日帰りのお客様にもご利用いただけます。朝食はブッフェとなっておりまして料金は3500円。ランチは4500円、6000円、7000円の3つのコースをそろえており、ディナーは8000円から各種コースをご用意しております。
日帰りプランの利用者に話を聞いてみると「都会の真ん中で贅沢な時間を過ごすことができた」「きれいで、アメニティも充実していてうれしかった」などの声が聞こえてきた。自分へのご褒美にホテルで贅沢な時間を過ごす休日があってもいいのではないだろうか…？
【都ホテル 博多／SPA lucida】
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1-1／092-441-3125
〈温泉SPA & アフタヌーンティープラン〉
■セットプラン料金：大人6500円
■営業時間：11時30分〜17時30分(最終受付15時30分)
■大浴場の種類：内湯男1女1、混浴スパ1
■泉質：アルカリ性低張性鉱泉、カルシウム・ナトリウム塩化物泉
■湯の特徴・効能：きりきず、抹消循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症など
〈貸切風呂〉なし
福岡出張や福岡旅行ではレンタカーを借りない人も多い。「車がなくても行ける」というのはうれしいポイントだろう。福岡らしい観光名所にある温泉や非日常を味わえる温泉をセレクトしてお届けしたが、いかがだっただろうか。福岡からちょっと足を伸ばせば良泉も多いが、意外と福岡市街地近郊でもゆっくりできて思い出に残る温泉も多いので、出張や旅行の合間に立ち寄ってみては。
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
