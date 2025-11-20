【FW GUNDAM CONVERGE ＃29(10個入)】 11月20日13時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：6,930円

バンダイは、食玩「FW GUNDAM CONVERGE ＃29」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月20日13時より予約受付を開始した。発送は2026年5月を予定し、価格は6,930円。

本商品は食玩フィギュアシリーズ「FW GUNDAM CONVERGE ＃」第29弾。本弾では「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」より「ダブルオークアンタ」、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」より「GFreD」がラインナップ。

「ADVANCE OF Ζ ティターンズの旗のもとに」より「ガンダムTR-6［ウーンドウォート］」と「ガンダムTR-6［ヘイズルII］」も商品化される。さらに「機動戦士ガンダム00」より「リボーンズガンダム」、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」より「メッサーF02型」も登場する。

(C)創通・サンライズ