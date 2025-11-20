劇団ひとり、新幹線トイレ“男女の違い”に不満「プレッシャーで…」
お笑い芸人で作家の劇団ひとり（48）が、19日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。新幹線のトイレについて、男性ならではの視点で不満を明かした。
この日は、一夜限りの特別企画「男女逆転！男もツライよ！男のお悩み相談SP」というテーマでトーク。“男性ならではの悩み”が展開された。
ひとりは、新幹線でのシーンについて、「男性用の小便器。あれ扉がガラスなんですよ」と、一部の新幹線の男性用トイレが、扉の上部だけ擦りガラス等になっていることを指摘。「あれ俺、すごい恥ずかしい」と訴えた。
この日MCを務めた大久保佳代子が「背中だけ見えるんですよね」と解説すると、「たかが背中ですけど…放尿中の背中ですから！」と熱弁。「見られなくないし女性陣も見たくない」「普通のトイレと同じにすればいいだけ。赤青の」と呼びかけた。また、「背中を見られてるとプレッシャーで…出てこないから（苦笑）」とも付け加えた。
この日はほかにも、妻でタレントの大沢あかね（40）とのエピソードも披露。“料理の扱われ方の違い”などをぼやいていた。
