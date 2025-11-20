お笑いコンビ「ツートライブ」が19日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。関西ローカル番組での出演者の自由ぶりを明かした。

この日は、お笑い大好き関西人に聞いた「好きなMCランキング」を発表。衝撃を受けたMCの話になり、たかのりは藤井隆を挙げ「番組で初対面の時、（相方の）周平魂をイジるのが普通じゃないですか。でも藤井隆さんはずっと僕。30分ぐらいのたうち回って、オンエア見たら汗びしょびしょの僕が普通にあいさつしただけ。なかったことになってた。意味分からん…変態なんですよ」と評し、アインシュタイン・河井ゆずるらの共感を呼んだ。

同番組の話は続き、「（藤井隆の）横でYOUさんが自然体で居すぎて。スタジオやのに、途中でパッとみたら携帯見てたりするんですよ。フリスク食べたり」と周平魂が明かした。

ダブルヒガシ・東良介も「YOUさん、ほんま自由で。僕も普通に手置いてたら、収録中に“手きれいね〜”って。ほんま、それだけ言われたんです」と続いた。

さらに周平は「YOUさんの…確か子どもから電話があったとかで収録ストップしたこともあった。でも変な感じとかイヤな空気じゃなくて…」と周囲も公認の自由ぶりを笑った。

濱家は「トミーズ雅さんも、せやねん！のVTR中に電話かかってきて、取ってしゃべってて。もちろんワイプで映さんかったけど。CM入った時、あの雅さんがちょっと怒られてたからな。“電話出るのはやめましょ”って。生放送やから」と自由ぶりを振り返り、笑わせていた。