大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災は、焼損エリアの北西部で発生し、南東側に燃え広がった可能性があることが、市消防局への取材で分かった。

発生時は一帯に強風注意報が発表されており、西寄りの強風で被害が広がったとみている。発生から１日半が過ぎても鎮火には至っておらず、消防が消火活動を続けている。

同局によると、住民の証言や火災発生時の通報内容などから焼損エリアの北西が火元とみている。

火災は１８日午後５時４０分頃、１１９番で消防が覚知。市災害対策本部などによると、焼損範囲は約４万８９００平方メートルに上り、建物１７０棟以上が焼損した。空き家も多いため、被災世帯は約１３０世帯とみている。避難所には２０日午前７時現在、７０世帯１０８人が身を寄せている。

大分県は１９日夜、赤外線カメラを搭載したドローンによる熱源調査を行った。５０〜１３０度超の高温エリアが山林で多数点在していることが確認されたという。現地では２０日も自衛隊ヘリが早朝から消火活動に当たっている。

同日午前に開催された県の災害対策本部会議で、本部長の佐藤樹一郎知事は「本日中の鎮圧状態を目指してほしい」と指示。その後、現地付近を視察した。

火災では、連絡が取れなくなっている稲垣清さん（７６）方の焼け跡から性別不明の遺体が見つかっており、県警は稲垣さんとみて身元の特定を急いでいる。

市によると、被害が大きかった佐賀関・田中１〜３地区は人口１９４人のうち、６５歳以上の高齢者は１４０人で７割以上を占める。避難の長期化も想定される中、市は、関係機関と連携し、避難所の環境改善や被災者の健康維持に取り組んでいる。

生活必需品などを持ち出せなかった人も多く、地域の病院の医師が火災の発生した１８日夜から避難者への聞き取りを行っており、保健師や薬剤師らが協力。１９日からは保健師が常駐して相談に応じている。